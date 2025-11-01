Netflix: la icónica y reconocida película que está en la plataforma
Esta producción se estrenó en 2015 y narra una historia de ciencia ficción durante 120 minutos. Conocé todos los detalles en la nota.
Netflix se consolida desde hace años como una de las plataforma de entretenimiento más exitosa del mundo, ofreciendo un amplio abanico de producciones con un solo objetivo: mantener a su audiencia enganchada. Su catálogo se renueva con películas y series que abarcan diversos géneros, aunque los títulos de acción, suspenso y drama son las más elegidas.
Entre las incorporaciones recientes, destaca una película que narra una historia de acción intensa: "Mad Max: Furia en el camino". Esta producción, que se estrenó en 2015 y tiene una duración de 120 minutos, tiene la participación especial de Tom Hardy y Charlize Theron.
Por otro lado, esta película logró un gran reconocimiento en los Premios Óscar 2016, ya que se adjudicó seis galardones en categorías como vestuario, producción, maquillaje, edición y sonido.
De qué trata "Mad Max: Furia en el camino"
En "Mad Max: Furia en el camino", la historia sigue a Max, un hombre que lucha por sobrevivir en un mundo postapocalíptico y termina aliándose con Furiosa y un grupo de mujeres decididas a escapar del caos.
Pero juntos deben enfrentar a Immortan Joe y su ejército, dando lugar a persecuciones llenas de adrenalina y combates intensos en sitios despoblados. Esta película, dirigida por el australiano George Miller, tuvo un impacto más que positivo en el mundo cinematográfico, siendo recibida con total entusiasmo por la audiencia.
Reparto de "Mad Max: Furia en el camino"
- Tom Hardy como Max Rockatansky
- Charlize Theron como Imperator Furiosa
- Nicholas Hoult como Nux
- Hugh Keays-Byrne como Immortan Joe
- Josh Helman como Slit
- Nathan Jones como Rictus Erectus
- Zoë Kravitz como Toast the Knowing
- Rosie Huntington-Whiteley como The Splendid Angharad
- Riley Keough como Capable
- Abbey Lee como The Dag
Tráiler de "Mad Max: Furia en el camino"
