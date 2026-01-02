Netflix: la miniserie con una historia original y entretenida que promete ser una de las mejores del 2026
A pesar de haber llegado a la plataforma hace algunos años, el boca en boca la transformó nuevamente en tendencia durante 2025. Mirá.
El catálogo de series y películas de Netflix se renueva de manera constante, pero solo algunas propuestas logran destacarse y mantenerse vigentes con el paso del tiempo. En un escenario dominado por estrenos semanales, esta miniserie consiguió algo poco habitual: resurgir con fuerza y convertirse otra vez en una de las favoritas de los suscriptores, incluso sin una campaña promocional fuerte.
Con apenas 12 capítulos en total, repartidos en dos temporadas, la historia logró captar la atención desde su primer episodio, generando maratones y excelentes críticas. La combinación de paisajes impactantes, una narración diferente y un tono que oscila entre el thriller y el humor oscuro fue clave para consolidarla como una de las propuestas más originales dentro del género.
De qué trata "El turista"
Según la sinopsis oficial de Netflix, El turista cuenta la historia de un hombre que despierta en un hospital ubicado en una zona remota de Australia sin recordar absolutamente nada de su pasado. Lo que comienza como un simple caso de amnesia se transforma rápidamente en una pesadilla, cuando descubre que varias personas intentan matarlo y que su identidad está rodeada de secretos.
A lo largo de sus 12 episodios, la serie desarrolla un thriller psicológico intenso, en el que el misterio, la tensión y los giros inesperados se combinan con momentos de comedia negra y drama. Esta mezcla le permitió diferenciarse dentro del catálogo de series y películas de Netflix, convirtiéndose en una de las producciones australianas más vistas de la plataforma.
Reparto de "El turista"
Uno de los puntos más destacados de la serie es su elenco, encabezado por un protagonista de gran reconocimiento internacional:
Jamie Dornan como El Hombre
Danielle Macdonald como Helen Chambers
Shalom Brune-Franklin como Luci Miller / Victoria
Ólafur Darri Ólafsson como Billy Nixon
Alex Dimitriades como Kosta Panigiris
Genevieve Lemon como Sue
Damon Herriman como el detective Lachlan Rogers
Las actuaciones fueron clave para el éxito de la serie, especialmente la de Dornan, quien recibió elogios por su interpretación compleja y llena de matices.
Trailer de "El turista"
