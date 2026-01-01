Colapso global en Netflix por el estreno del final de "Stranger Things"

Netflix volvió a quedar en el centro de la escena este miércoles 31 de diciembre por la noche, cuando el capítulo final de Stranger Things desembarcó en la plataforma y millones de usuarios intentaron reproducirlo al mismo tiempo. En cuestión de minutos, comenzaron a multiplicarse en redes sociales los reclamos por errores de carga, pantallas en negro y cuentas que se cerraban de manera inesperada.