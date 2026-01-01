Colapso global en Netflix por el estreno del final de "Stranger Things"
La llegada del episodio definitivo desató una avalancha de espectadores que provocó fallas en la plataforma y volvió a demostrar el éxito mundial de la serie.
Netflix volvió a quedar en el centro de la escena este miércoles 31 de diciembre por la noche, cuando el capítulo final de Stranger Things desembarcó en la plataforma y millones de usuarios intentaron reproducirlo al mismo tiempo. En cuestión de minutos, comenzaron a multiplicarse en redes sociales los reclamos por errores de carga, pantallas en negro y cuentas que se cerraban de manera inesperada.
Tal como ya había ocurrido en estrenos anteriores, la demanda fue tan masiva que el sistema no logró soportar el pico de conexiones. El resultado fue una breve pero caótica saturación del servicio, que generó enojo y ansiedad entre los fanáticos que esperaban cerrar la historia creada por los hermanos Duffer, incluso después de las críticas que habían recibido los capítulos previos.
La quinta temporada de Stranger Things fue estrenada de manera escalonada. El primer bloque llegó el 26 de noviembre y presentó el arranque de la batalla final contra Vecna y el avance de la amenaza del Upside Down. Luego, el 25 de diciembre, se lanzó el segundo volumen, que profundizó los conflictos y marcó giros clave en el destino de los protagonistas.
El cierre definitivo se habilitó el 31 de diciembre con un episodio de duración extendida, pensado para resolver las principales tramas y dejar una huella emocional en la audiencia global. Sin embargo, apenas estuvo disponible, comenzaron los inconvenientes técnicos.
Muchos usuarios reportaron que la reproducción se detenía o que aparecía el mensaje “algo salió mal”, mientras millones intentaban acceder al contenido de forma simultánea. Las quejas se replicaron en distintas partes del mundo, confirmando el impacto que todavía tiene la serie en su despedida.
Cabe recordar que situaciones similares ya se habían registrado con el lanzamiento del primer y segundo volumen de la temporada. La repetición de estos episodios volvió a poner en evidencia la magnitud del fenómeno Stranger Things y su capacidad para poner en jaque, una vez más, la infraestructura del gigante del streaming.
