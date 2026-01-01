Netflix: la película protagonizada por Samuel Jackson que narra un asesinato cruel, venganza y un juicio justo
Entre los estrenos que rápidamente se volvieron tendencia aparece una película estadounidense de 1996 que fue un verdadero impacto en los cines. Mirá.
Las producciones judiciales y los dramas basados en conflictos sociales profundos suelen encontrar una segunda vida dentro de la plataforma, y este caso no es la excepción. Con una trama atravesada por el racismo, la violencia, la justicia y la venganza, la película logró posicionarse entre lo más visto desde su llegada a Netflix, generando debate y emoción en partes iguales.
Protagonizada por Samuel L. Jackson, acompañado por un elenco de primer nivel, la historia propone un relato intenso, incómodo y cargado de tensión, que obliga al espectador a preguntarse dónde termina la ley y dónde empieza la justicia. A casi tres décadas de su estreno original, la película demuestra que su mensaje sigue siendo tan vigente como entonces.
De qué trata "Tiempo de matar"
Ambientada en un pequeño pueblo del estado de Mississippi, la película narra un crimen que sacude a toda la comunidad. Tras la brutal violación de una niña afroamericana de diez años, su padre, Carl Lee Hailey, decide tomar la justicia por mano propia y asesina a los responsables.
El caso desata una ola de violencia racial y divide a la sociedad local. En medio de ese clima explosivo, Jake Brigance, un joven abogado blanco, asume la defensa de Carl Lee en un juicio que pondrá a prueba no solo el sistema judicial, sino también sus propios valores y su seguridad personal.
Mientras el Ku Klux Klan reaparece en las calles y la tensión social crece, el juicio se convierte en una batalla moral sobre la justicia, el perdón y los límites de la ley.
Reparto de "Tiempo de matar"
-
Matthew McConaughey como Jake Tyler Brigance
Sandra Bullock como Ellen Roark
Samuel L. Jackson como Carl Lee Hailey
Kevin Spacey como Rufus Buckley
Donald Sutherland como Lucien Wilbanks
Kiefer Sutherland como Freddie Lee Cobb
Ashley Judd como Carla Brigance
Oliver Platt como Harry Rex Vonner
Trailer de "Tiempo de matar"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario