Netflix: la miniserie con una trama oscura, con crimen y misterio
Netflix suma a su catálogo una de las series nórdicas más intensas del año: crimen, misterio y un thriller oscuro de apenas 5 capítulos.
El arranque de 2026 trajo un nuevo tanque a Netflix. Desde el 2 de enero ya está disponible en la plataforma una de esas series que no son para mirar distraído: una producción sueca intensa, oscura y directa al hueso.
Con apenas cinco episodios, combina drama, misterio y crimen en un thriller crudo que construye un clima inquietante de principio a fin.
La ficción en cuestión es La tierra del pecado, creada por Peter Grönlund, y rápidamente logró buenos comentarios de la crítica especializada. Kelcie Mattson, de Collider, destacó que su historia sombría pero efectiva se potencia gracias a un alto nivel de producción y a un elenco reducido, sólido y sin puntos flojos.
Por su parte, Karina Adelgaard, de "Heaven of Horror", subrayó que, a pesar de su corta duración, la trama avanza con ritmo firme y ofrece respuestas claras, algo que muchos espectadores valoran. Así, esta propuesta se posiciona entre las series más recomendadas de Netflix para quienes buscan un thriller oscuro, atrapante y sin relleno.
De qué trata La tierra del pecado
Según la sinopsis oficial de Netflix, La tierra del pecado arranca con la desaparición de un adolescente y el cruce entre dos detectives opuestos: Dani, pura intuición, y Malik, rígido con el protocolo. Cuando el caso se transforma en crimen, ambos deberán decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para resolver el misterio.
El cuerpo de Silas aparece en una granja de la península de Bjäre y la investigación sacude a una comunidad rural de Escania atravesada por secretos y tensiones históricas. Dani, una inspectora brillante y poco convencional, queda al frente del caso junto a Malik, un novato que enfrenta su primera gran prueba dentro de este thriller oscuro de las series nórdicas.
Con un vínculo personal con la víctima, Dani se involucra cada vez más en una trama marcada por el drama, el misterio y una feroz disputa familiar. La presión crece cuando el patriarca del clan lanza un ultimátum, elevando la tensión en una de las series de Netflix más intensas para los fanáticos del policial sombrío.
Reparto de La tierra del pecado
- Krista Kosonen (Dani)
- Mohammed Nour Oklah (Malik)
- Peter Gantman (Elis)
- Lisa Lindgren
- Ceasar Matijasevic
- Alexander Persson
Tráiler de La tierra del pecado
