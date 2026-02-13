 Netflix: la miniserie con una trama oscura, con crimen y misterio

El cuerpo de Silas aparece en una granja de la península de Bjäre y la investigación sacude a una comunidad rural de Escania atravesada por secretos y tensiones históricas. Dani, una inspectora brillante y poco convencional, queda al frente del caso junto a Malik, un novato que enfrenta su primera gran prueba dentro de este thriller oscuro de las series nórdicas.

Con un vínculo personal con la víctima, Dani se involucra cada vez más en una trama marcada por el drama, el misterio y una feroz disputa familiar. La presión crece cuando el patriarca del clan lanza un ultimátum, elevando la tensión en una de las series de Netflix más intensas para los fanáticos del policial sombrío.

Reparto de La tierra del pecado

Krista Kosonen (Dani)

Mohammed Nour Oklah (Malik)

Peter Gantman (Elis)

Lisa Lindgren

Ceasar Matijasevic

Alexander Persson

Tráiler de La tierra del pecado