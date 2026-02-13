Netflix películas: es australiana y sorprende por su trama inquietante
En este caso, una película australiana logró meterse entre las más vistas desde su llegada a la plataforma y no deja de sumar reproducciones gracias a una trama tan compleja como atrapante.
Aunque no se trata de un estreno reciente —su lanzamiento original fue en 2014—, su incorporación al catálogo en 2025 despertó un fuerte interés entre los suscriptores. Desde entonces, se mantiene firme dentro del Top 10 de las películas más elegidas, especialmente entre los fanáticos de la ciencia ficción y el suspenso psicológico.
La historia está basada en un reconocido cuento literario y combina viajes en el tiempo, identidad y dilemas morales en un relato que obliga al espectador a prestar atención a cada detalle. Con actuaciones destacadas y un guion que sorprende hasta el final, se convirtió en una de las ofertas australianas más comentadas del último tiempo dentro de Netflix.
De qué trata "Predestinación"
Según la sinopsis oficial de Netflix, "Predestinación" centra su historia en: “Un miembro de un escuadrón de élite que viaja en el tiempo para evitar crímenes antes de que ocurran debe detener un ataque terrorista en Nueva York”.
A partir de esa premisa, la película construye un thriller de ciencia ficción que juega con las paradojas temporales y el destino. Lo que comienza como una misión más para el protagonista se transforma en una trama llena de giros inesperados, donde pasado, presente y futuro se entrelazan de manera inquietante.
Con una narrativa intensa y reflexiva, esta producción demuestra que el éxito en Netflix no depende del año de estreno, sino de la capacidad de una historia para impactar al público.
Reparto de "Predestinación"
El elenco es uno de los puntos fuertes de la película y cuenta con reconocidos actores internacionales:
-
Ethan Hawke como el barman
Sarah Snook como la madre soltera
Noah Taylor como el Señor Robertson
Freya Stafford como Alice
Cate Wolfe como Beth
Christopher Kirby como el Sr. Miles
Madeleine West como la Señora Stapleton
Christopher Sommers como el Sr. Miller
Las actuaciones, especialmente la de Sarah Snook, fueron ampliamente elogiadas por la crítica especializada.
Trailer de "Predestinación"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario