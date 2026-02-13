Netflix películas: es australiana y sorprende por su trama inquietante

Reparto de "Predestinación"

El elenco es uno de los puntos fuertes de la película y cuenta con reconocidos actores internacionales:

Ethan Hawke como el barman

Sarah Snook como la madre soltera

Noah Taylor como el Señor Robertson

Freya Stafford como Alice

Cate Wolfe como Beth

Christopher Kirby como el Sr. Miles

Madeleine West como la Señora Stapleton

Christopher Sommers como el Sr. Miller

Las actuaciones, especialmente la de Sarah Snook, fueron ampliamente elogiadas por la crítica especializada.

Trailer de "Predestinación"