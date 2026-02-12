Netflix: la comedia romántica que sigue siendo un éxito en la plataforma

Entre el gran número de estrenos que expone Netflix se encuentra "A través de mi ventana", una historia de amor con risas y dramatismo dirigida por Marcal Fores para volver a creer en el amor. Esta película se estrenó en febrero de 2022 en la plataforma y luego le sucedieron dos más, para completar la trilogía: A través del mar, que llegó al catálogo en junio de 2023, y A través de tu mirada, que aterrizó en el gigante de streaming en febrero de 2024.