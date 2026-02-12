Netflix: la comedia romántica que sigue siendo un éxito en la plataforma
Una historia de amor con muchas risas y una buena cuota de dramatismo que es furor entre los usuarios.
Entre el gran número de estrenos que expone Netflix se encuentra "A través de mi ventana", una historia de amor con risas y dramatismo dirigida por Marcal Fores para volver a creer en el amor. Esta película se estrenó en febrero de 2022 en la plataforma y luego le sucedieron dos más, para completar la trilogía: A través del mar, que llegó al catálogo en junio de 2023, y A través de tu mirada, que aterrizó en el gigante de streaming en febrero de 2024.
De qué trata "A través de mi ventana"
La serie atrapa con una historia que la tiene Rachel Mendoza (Clara Galle) y a Ares Hidalgo (Julio Peña Fernández) como protagonistas.
Rachel observa por la ventana a su vecino Ares sin que este lo sepa. Se ha enamorado de ese hombre atractivo y misterioso, por lo que tiene que conseguir que él se enamore de ella. A pesar de sentir un flechazo en su corazón, ella no es tan inocente y no está dispuesta a dar su vida por el vecino… o sí.
Reparto de "A través de mi ventana"
- Clara Galle (Raquel Mendoza)
- Julio Peña Fernández (Ares Hidalgo)
- Guillermo Lasheras (Yoshua “Yoshi” García)
- Natalia Azahara (Daniela Fernández)
- Hugo Arbués (Apolo Hidalgo)
- Eric Masip (Artemis Hidalgo)
- Pilar Castro (Tere Mendoza)
Trailer de "A través de mi ventana"
