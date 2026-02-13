Netflix: la comedia romántica que se acaba de estrenar y que promete ser una de las mejores por su trama
Un film que se consolida como la opción ideal para quienes buscan una película ligera, entretenida y con un mensaje positivo para disfrutar en casa.
Entre el gran número de estrenos que expone Netflix se encuentra "Un mar de enredos", confirmando que las comedias románticas basadas en malentendidos siguen teniendo un encanto especial.
Estrenada en 2018, la película reimagina el clásico de los años 80 con una vuelta de tuerca contemporánea: esta vez, los papeles tradicionales se invierten. El eje del relato está en el contraste extremo que atraviesa el protagonista al pasar de una vida de lujos a la rutina exigente de un hogar modesto con tres hijas.
Con un ritmo dinámico y un guion que alterna carcajadas con momentos románticos, el gran acierto del film radica en cómo combina el humor con una evolución emocional sincera.
De qué trata Un mar de enredos
La historia de Un mar de enredos gira en torno a Leonardo Montenegro, un heredero mexicano exageradamente rico y malcriado, y a Kate, una madre soltera que combina varios trabajos mientras estudia enfermería para sostener a su familia.
Tras un tenso cruce en el yate de Leonardo, donde él la humilla sin miramientos, un accidente cambia el rumbo de ambos: el millonario cae al mar y despierta en una playa de Oregón sin recordar quién es. Al enterarse de lo ocurrido, Kate ve la oportunidad perfecta para vengarse y se presenta en el hospital haciéndose pasar por su esposa, arrastrándolo a una rutina de esfuerzo y obligaciones completamente ajena a su antigua vida.
Desde ese engaño inicial, la película despliega una cadena de situaciones tan caóticas como graciosas. En esta trama se recuerda que a veces hace falta perderlo todo para descubrir qué es lo que realmente vale la pena.
Reparto de Un mar de enredos
- Eugenio Derbez como Leonardo Montenegro
- Anna Faris como Kate Sullivan
- Eva Longoria como Theresa
- John Hannah como Colin
- Mel Rodriguez como Bobby
- Cecilia Suárez como Magdalena Montenegro
- Swoosie Kurtz como Grace
Tráiler de Un mar de enredos
