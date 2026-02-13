Netflix: la comedia romántica que se acaba de estrenar y que promete ser una de las mejores por su trama

Tras un tenso cruce en el yate de Leonardo, donde él la humilla sin miramientos, un accidente cambia el rumbo de ambos: el millonario cae al mar y despierta en una playa de Oregón sin recordar quién es. Al enterarse de lo ocurrido, Kate ve la oportunidad perfecta para vengarse y se presenta en el hospital haciéndose pasar por su esposa, arrastrándolo a una rutina de esfuerzo y obligaciones completamente ajena a su antigua vida.