Netflix: la nueva película de suspenso extremo que te va a mantener en vilo
Con una duración que supera las dos horas, este film de terror atrapa a cada espectador. Los detalles en la nota.
Cuando el sol cae y la oscuridad se apodera por completo del ambiente, las películas de terror en Netflix ganan terreno entre los espectadores. Estas producciones, además de contar con historias atrapantes y giros inesperados, se destacan por mantener a cada individuo pegado al sillón.
Una de los films más destacados y valorados por la audiencia es "La cura siniestra". Con una duración que supera los 140 minutos, esta película narra una historia de terror y fantasía única en la plataforma de streaming. Estrenado en el 2016, desde su arribo a Netflix no para de sumar vistas.
“La cura siniestra” fue dirigida por Gore Verbinski y cuenta con un elenco de primer nivel, donde brillan Dane DeHaan y Jason Isaacs, quienes aportan experiencia y calidad al reparto gracias a su extensa carrera en el mundo cinematográfico.
De qué trata "La cura siniestra"
“La cura siniestra” sigue la historia de un joven ejecutivo (Dane DeHaan) que recibe la misión de localizar al CEO de su empresa en un centro de bienestar situado en los Alpes suizos.
Lo que parecía un simple viaje se transforma en una experiencia inquietante: mientras se adentra en las instalaciones, empieza a sospechar que el lugar esconde oscuros y perturbadores secretos.
Pero su mundo se da vuelta por completo cuando descubre que sufre la misma enfermedad que afecta a todos los residentes del centro, lo que lo pone en un lugar misterioso y peligroso.
Reparto de "La cura siniestra"
- Dane DeHann como Lockhart
- Jason Isaacs como Dr. Heinreich Volmer
- Mia Goth como Hannah von Reichmerl
- Harry Groener como Roland Pembroke
- Celia Imrie como Victoria Watkins
- Adrián Schiller como subdirector
Tráiler de "La cura siniestra"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario