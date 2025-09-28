Netflix: la nueva película de suspenso extremo que te va a mantener en vilo

Lo que parecía un simple viaje se transforma en una experiencia inquietante: mientras se adentra en las instalaciones, empieza a sospechar que el lugar esconde oscuros y perturbadores secretos.

Pero su mundo se da vuelta por completo cuando descubre que sufre la misma enfermedad que afecta a todos los residentes del centro, lo que lo pone en un lugar misterioso y peligroso.

Reparto de "La cura siniestra"

Dane DeHann como Lockhart

Jason Isaacs como Dr. Heinreich Volmer

Mia Goth como Hannah von Reichmerl

Harry Groener como Roland Pembroke

Celia Imrie como Victoria Watkins

Adrián Schiller como subdirector

Tráiler de "La cura siniestra"