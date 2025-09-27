MinutoUno

Una breve serie de Netflix con solo tres capítulos imperdibles que te encantarán

Una miniserie alemana que combina drama, emociones familiares y un guion preciso en solo tres capítulos

Una serie corta de Netflix con solo tres capítulos imperdibles

Una serie corta de Netflix con solo tres capítulos imperdibles

En medio del catálogo de Netflix, hay series que quedan ocultas por la cantidad de estrenos que se suman semana tras semana. Sin embargo, quienes las descubren encuentran verdaderas joyas que logran atrapar desde el primer minuto.

Se trata de un drama familiar que explora con profundidad los silencios y verdades no dichas en torno a una celebración navideña. A través de una historia breve pero intensa, la serie muestra cómo los vínculos se transforman cuando los secretos salen a la luz. La crítica especializada destacó su ritmo medido, su guion cuidado y las grandes actuaciones de su elenco.

Con apenas tres episodios, tiene la extensión de una película, pero desarrolla su trama con la calma de una serie. Es ideal para quienes buscan una experiencia rápida, emotiva y con reflexiones que permanecen una vez que termina.

De qué trata "Temporada de secretos"

La sinopsis oficial explica que durante la Navidad, una familia alemana se reúne para celebrar, pero el encuentro se convierte en una oportunidad para que salgan a la superficie los secretos más íntimos. La historia pone el foco en el linaje femenino y en cómo se construyen y sostienen las relaciones cuando la verdad comienza a pesar.

Este drama ahonda en temas como la honestidad, la memoria emocional y la dificultad de perdonar, ofreciendo un retrato realista de lo que significa pertenecer a una familia atravesada por silencios.

Reparto de "Temporada de secretos"

La serie cuenta con un elenco de gran nivel dentro del cine y la televisión alemana:

  • Corinna Harfouch

  • Christiane Paul

  • Svenja Jung

  • Leonie Benesch

  • Anita Vulesica

  • Barbara Nüsse

  • Hans-Uwe Bauer

  • Lorna zu Solms

  • Tilda Jenkins

  • Emilie Neumeister

  • Golo Euler

  • Dennis Herrmann

  • Maik Solbach

  • Merlin Rose

Cada personaje aporta matices que hacen de la historia un relato coral lleno de tensión y emociones.

Tráiler de "Temporada de secretos"

Embed - Holiday Secrets (Season 1) | Trailer in English | Netflix

