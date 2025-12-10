Netflix: la serie que narra una dura masacre en Bogotá y tiene pocos capítulos
Esta producción es basada en hechos reales y presenta ocho atrapantes episodios. Conocé todos los detalles en la nota.
Las películas o series basadas en hechos reales suelen llamar por demás la atención de los espectadores, llevándolos a un estado de compenetración único y atrapante. Es por este motivo que las principales plataformas de streaming, como Netflix, HBO o Disney +, comenzaron a incorporar este tipo de producciones en sus amplios y exitosos catálogos.
"Estado de fuga 1986" es una de las grandes sensaciones de Netflix, llegando al Top 10 en poco tiempo y consolidándose como una de las series más elegidas de este 2025. Esta producción, además de su historia cautivante, es valorada por su extensión, con tan solo ocho episodios.
Este drama, dirigido por Carlos Moreno y Claudia Pedraza, se basa en la trágica masacre del restaurante Pozzetto en Bogotá en 1986, uno de los hechos más violentos de la historia reciente de Colombia. Además, incorpora a Andrés Parra y José Restrepo como actores principales de la tira.
De qué trata "Estado de fuga 1986"
"Estado de fuga 1986" sigue la historia de Camilo, un estudiante de literatura que comienza a abrirse camino en el mundo de la escritura. Además, entabla una cordial relación con Jeremías, un exmilitar con una mente perturbada.
Lo que inicia como una amistad basada en la pasión por los libros y las ideas se va transformando en una complicidad peligrosa, marcada por pensamientos oscuros y actos violentos.
La serie está inspirada en una masacre real ocurrida en un restaurante de Bogotá durante los años 80, al mismo tiempo que explora cómo la cercanía con personas manipuladoras puede llevar a situaciones extremas y trágicas.
Reparto de "Estado de fuga 1986"
- Andrés Parra (Jeremías Salgado)
- José Restrepo (Camilo eón)
- Carolina Gómez
- Jorge Enrique Abelio
- Consuelo Luzardo
- Camila Jurado
- Valentina Acosta
- Cécar Mora
- Héctor García
- Marcela Benjumea
- Ernesto Benjumea
- Mariana Mozo
- Paulina Diazgranados
Tráiler de "Estado de fuga 1986"
