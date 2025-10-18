Netflix: la serie española más vista que confirmó la fecha de estreno de su segunda temporada

La serie mezcla su vida personal con los problemas del sistema de salud, revelando conflictos internos y tensiones con la administración. Pero todo se intensifica cuando surge un caso crítico que provoca huelgas y protestas, poniendo a prueba la solidaridad y la resistencia de quienes trabajan en primera línea.

Reparto de "Respira"

Aitana Sánchez-Gijón como Pilar Amaro

Najwa Nimri como Patricia Segura

Blanca Suárez como Jésica Donoso

Manu Ríos como Biel de Felipe

Borja Luna como Néstor Moa

Alfondo Bassave como Lluís Jornet Blasco

Xoán Fórneas como Enrique Quique

Abril Zamora como Neus

Ana Rayo como Leo

Marwa Bakhat como May

Blanca Martínez como Blanca

Tráiler de "Respira"