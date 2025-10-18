Netflix: la serie española más vista que confirmó la fecha de estreno de su segunda temporada
Estrenada en el 2024, esta producción narra una historia de drama único en la plataforma. La segunda temporada se estrenará a finales de octubre. Los detalles en la nota.
El fin de semana acaba de comenzar y es el momento perfecto para dejar las obligaciones de lado y tirarse en el sillón a maratonear. Una de las actividades más elegidas por los espectadores es ver Netflix, plataforma de streaming con un amplio caudal de películas y series.
Dentro del extenso menú, aparece una serie española que narra una historia de drama único en la plataforma: "Respira". Estrenado en el 2024, esta producción cuenta con 8 episodios, motivo por el cual es perfecta para verla de un tirón.
Además de su trama atrapante, uno de los aspectos más destacados es el elenco de primer nivel, con Blanca Suárez y Najwa Nimri como protagonistas principales. Por otro lado, la plataforma confirmó que el próximo 31 de octubre saldrá la segunda temporada de este éxito europeo.
De qué trata "Respira"
Esta producción sigue la vida de médicos y residentes en un hospital público, mostrando cómo lidian con el estrés, la falta de recursos y los dilemas éticos del día a día.
La serie mezcla su vida personal con los problemas del sistema de salud, revelando conflictos internos y tensiones con la administración. Pero todo se intensifica cuando surge un caso crítico que provoca huelgas y protestas, poniendo a prueba la solidaridad y la resistencia de quienes trabajan en primera línea.
Reparto de "Respira"
- Aitana Sánchez-Gijón como Pilar Amaro
- Najwa Nimri como Patricia Segura
- Blanca Suárez como Jésica Donoso
- Manu Ríos como Biel de Felipe
- Borja Luna como Néstor Moa
- Alfondo Bassave como Lluís Jornet Blasco
- Xoán Fórneas como Enrique Quique
- Abril Zamora como Neus
- Ana Rayo como Leo
- Marwa Bakhat como May
- Blanca Martínez como Blanca
Tráiler de "Respira"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario