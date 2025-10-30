Netflix películas: la producción que está llena de acción y atrapa a todos
Prepárate para vivir una experiencia única, esta película se destaca entre todas las series y películas de Netflix y promete mantenerte al borde del asiento.
Entre todas las películas disponibles en Netflix, Wheelman se destaca por ser sencilla, intensa y atrapante, ideal para quienes buscan una historia que enganche de principio a fin. Esta producción estadounidense de 2017, todavía desconocida para muchos, sorprende además con dos detalles únicos de su rodaje.
Es una película de acción y suspenso, escrita y dirigida por Jeremy Rush, con un reparto que incluye a Frank Grillo, Garret Dillahunt, Shea Whigham y Caitlin Carmichael, cada uno aportando un nivel actoral que mantiene la tensión constante.
Con una duración de 1 hora y 22 minutos, Wheelman llegó a Netflix en octubre de 2017. Lo que la diferencia de otras producciones son dos curiosidades: toda la filmación se completó en apenas 19 días, y el 95 % de la trama transcurre dentro de un auto, con la cámara prácticamente fija sobre Frank Grillo, manteniendo la atención en cada movimiento.
Esta combinación de acción, suspenso y detalles únicos convierte a Wheelman en una opción imperdible para disfrutar de películas intensas y originales en Netflix.
De qué trata "Wheelman"
En Netflix, los espectadores podrán sumergirse en Wheelman, la historia de Frank Grillo, un conductor que se ve envuelto en una peligrosa fuga tras un robo bancario que salió mal. Contratado para escapar después del atraco, el protagonista deberá demostrar toda su habilidad y rapidez al volante, enfrentando calles estrechas, persecuciones intensas y situaciones límite que ponen a prueba su ingenio en cada segundo.
Todo mientras recibe instrucciones crípticas desde un número desconocido, que lo obliga a tomar decisiones rápidas y arriesgadas para mantenerse un paso adelante de la policía, de criminales rivales y de cualquier imprevisto que pueda surgir en la ciudad. La combinación de tensión, acción constante y suspenso convierte cada minuto en un viaje lleno de adrenalina, emoción y giros inesperados.
Reparto de "Wheelman"
- Frank Grillo (Wheelman)
- Garrey Dillahunt (Clayton)
- Caitlin Carmichael (Katie)
- Wendy Moniz (Jessica)
- Slaine (Jazz Handler)
- John Cenatiempo (Real Handler)
- Shea Whigham (Mohawk Man)
Tráiler de "Wheelman"
