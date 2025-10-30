Netflix películas: la producción que está llena de acción y atrapa a todos

Con una duración de 1 hora y 22 minutos, Wheelman llegó a Netflix en octubre de 2017. Lo que la diferencia de otras producciones son dos curiosidades: toda la filmación se completó en apenas 19 días, y el 95 % de la trama transcurre dentro de un auto, con la cámara prácticamente fija sobre Frank Grillo, manteniendo la atención en cada movimiento.