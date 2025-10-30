Netflix: la película que está basada en un caso real y habla sobre un escándalo político

Basada en la operación ABSCAM, la historia toma como punto de partida un escándalo real del FBI que culminó con la condena de siete miembros del Congreso estadounidense. El resultado es una combinación perfecta de thriller, sátira y drama, que mantiene al espectador atrapado durante sus más de dos horas de duración.

Reparto de "Escándalo Americano"

El elenco de esta película de Netflix reúne a algunas de las figuras más destacadas de Hollywood, logrando interpretaciones memorables que potencian la historia. Entre los nombres principales se encuentran:

Christian Bale como Irving Rosenfeld

Amy Adams como Sydner Prosser / Lady Edith Greensly

Bradley Cooper como Richard DiMaso

Jennifer Lawrence como Rosalyn Rosenfeld

Jeremy Renner como Carmine Polito

Louis C.K. como Stoddard Thorsen

Jack Huston como Pete Musane

Cada uno aporta una fuerza interpretativa única, haciendo de este largometraje una experiencia cinematográfica intensa y emocionalmente compleja.

Tráiler de "Escándalo Americano"