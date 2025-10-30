Netflix: la película que está basada en un caso real y habla sobre un escándalo político
Una historia inspirada en hechos reales, un elenco de estrellas y una trama política llena de secretos convirtieron a esta producción en una de las más vistas.
El catálogo de Netflix continúa sorprendiendo con producciones que rescatan sucesos históricos y los transforman en obras atrapantes. En esta ocasión, la plataforma sumó una película que combina drama, política y ambición, logrando posicionarse entre las más vistas desde su estreno.
El film transporta al espectador a los años setenta, una época marcada por la corrupción, las alianzas peligrosas y las operaciones encubiertas que sacudieron a Estados Unidos. Con una dirección magistral de David O. Russell, esta producción logra reflejar el clima de tensión y manipulación que dominó la política de aquella década.
El éxito no fue casualidad: la historia está inspirada en un caso real que involucró al FBI, congresistas y empresarios, y cuyo desenlace cambió la manera en que se entendían los límites del poder. Su llegada a Netflix generó una ola de reproducciones que superó las expectativas, consolidándola como una de las películas más comentadas del 2025.
De qué trata "Escándalo Americano"
Ambientada en la Nueva York de los años 70, la historia sigue a Irving Rosenfeld, un estafador carismático que, junto a su socia Sydney Prosser, logra infiltrarse en el mundo político gracias a una operación encubierta del FBI liderada por Richie DiMaso. A medida que la trama avanza, el público presencia un juego peligroso de manipulación, dinero y poder que revela los vínculos entre la política y el crimen organizado.
La película destaca por su estilo visual impecable, su banda sonora retro y el retrato realista de un sistema en el que la moral queda en segundo plano. Además, aborda con ironía la ambición desmedida y la fragilidad humana detrás de las grandes instituciones.
Basada en la operación ABSCAM, la historia toma como punto de partida un escándalo real del FBI que culminó con la condena de siete miembros del Congreso estadounidense. El resultado es una combinación perfecta de thriller, sátira y drama, que mantiene al espectador atrapado durante sus más de dos horas de duración.
Reparto de "Escándalo Americano"
El elenco de esta película de Netflix reúne a algunas de las figuras más destacadas de Hollywood, logrando interpretaciones memorables que potencian la historia. Entre los nombres principales se encuentran:
Christian Bale como Irving Rosenfeld
Amy Adams como Sydner Prosser / Lady Edith Greensly
Bradley Cooper como Richard DiMaso
Jennifer Lawrence como Rosalyn Rosenfeld
Jeremy Renner como Carmine Polito
Louis C.K. como Stoddard Thorsen
Jack Huston como Pete Musane
Cada uno aporta una fuerza interpretativa única, haciendo de este largometraje una experiencia cinematográfica intensa y emocionalmente compleja.
Tráiler de "Escándalo Americano"
