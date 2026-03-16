La vida soñada del Sr. Kim: la serie coreana de 12 capítulos en Netflix que redefine el éxito y la felicidad

La serie combina drama, humor y momentos de reflexión, mostrando cómo incluso en la adultez es posible reinventarse y buscar un nuevo rumbo.

Reparto de La vida soñada del Sr. Kim

El elenco principal de la serie está compuesto por actores reconocidos del cine y la televisión coreana:

Ryu Seung Ryong como Kim Nam Su

Myung Se Bin como Park Ha Jin

Cha Kang Yoon como Kim Su Gyeom

Yoo Seung Mok como Baek Jong Tae

Lee Shin Ki como Manager Do Jin Woo

Lee Seo Hwan como Heo Tae Hwan

Jung Soon Won como Jung Sung Koo

Shin Dong Won como Manager Song Ik Hyun

Ha Seo Yoon como Kwon Song Hee

Las actuaciones ayudan a construir una historia que mezcla drama y momentos emotivos con un tono cercano y humano.

Tráiler de La vida soñada del Sr. Kim