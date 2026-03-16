Trampa de altamar: el perturbador thriller de supervivencia en Netflix que te hará dudar de cualquier rescate
Un grupo de amigos cree haber sido salvado en medio del océano, pero el barco pesquero oculta un secreto oscuro. Conocé por qué esta película es furor en el catálogo.
Su atmósfera intensa y sus giros inesperados lograron captar rápidamente la atención de los espectadores.
Lo que comienza como una historia aparentemente tranquila, con un grupo de jóvenes disfrutando de un viaje por mar, termina transformándose en una experiencia angustiante en la que los protagonistas deberán luchar por sobrevivir. La tensión constante y el misterio alrededor de los personajes hacen que esta película mantenga al espectador atrapado durante toda su duración.
Desde su estreno en la plataforma, Trampa de altamar ha logrado mantenerse entre las opciones más vistas dentro del catálogo de Netflix. Incluso a lo largo del 2025 y el 2026 continúa siendo una de las películas que más recomiendan los usuarios que buscan un thriller intenso.
De qué trata Trampa de altamar
Según la sinopsis oficial de Netflix, Trampa de altamar cuenta la historia de un grupo de jóvenes que vive una situación extrema tras un accidente en el océano.
La trama comienza cuando una mujer y sus amigos sufren un incidente mientras navegan en altamar. Luego de pasar momentos desesperantes esperando ayuda, finalmente son rescatados por un barco pesquero que aparece en el horizonte.
Sin embargo, lo que parecía ser una salvación pronto se convierte en una pesadilla. Los protagonistas descubren que el capitán del barco y su tripulación esconden intenciones oscuras, y que el rescate podría ser en realidad una trampa.
A partir de ese momento, la película se transforma en un thriller lleno de tensión, persecuciones y momentos de terror psicológico. Los jóvenes deberán encontrar la forma de escapar mientras luchan por mantenerse con vida en medio del océano.
La historia logra generar una sensación constante de peligro gracias al aislamiento del mar abierto, un escenario que aumenta la tensión y la incertidumbre sobre lo que ocurrirá a continuación.
Reparto de Trampa de altamar
El elenco de la película está compuesto por jóvenes actores que logran transmitir la desesperación y el miedo que atraviesan los protagonistas a lo largo de la historia.
Entre los principales integrantes del reparto se encuentran:
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Dean Cameron como Curtis Hunt
Isabel Gravitt como Kaya Adams
Koa Tom como Xander
Garrett Wareing como Julián
Alexander Wraith como Rey
Genneya Walton como Tessa Miles
Las actuaciones fueron uno de los aspectos más destacados por los espectadores, especialmente por la intensidad con la que los personajes viven la situación límite que plantea la trama.
Tráiler de Trampa de altamar
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