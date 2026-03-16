Trampa de altamar: el perturbador thriller de supervivencia en Netflix que te hará dudar de cualquier rescate

Sin embargo, lo que parecía ser una salvación pronto se convierte en una pesadilla. Los protagonistas descubren que el capitán del barco y su tripulación esconden intenciones oscuras, y que el rescate podría ser en realidad una trampa.

A partir de ese momento, la película se transforma en un thriller lleno de tensión, persecuciones y momentos de terror psicológico. Los jóvenes deberán encontrar la forma de escapar mientras luchan por mantenerse con vida en medio del océano.

La historia logra generar una sensación constante de peligro gracias al aislamiento del mar abierto, un escenario que aumenta la tensión y la incertidumbre sobre lo que ocurrirá a continuación.

Reparto de Trampa de altamar

El elenco de la película está compuesto por jóvenes actores que logran transmitir la desesperación y el miedo que atraviesan los protagonistas a lo largo de la historia.

Entre los principales integrantes del reparto se encuentran:

Dean Cameron como Curtis Hunt

Isabel Gravitt como Kaya Adams

Koa Tom como Xander

Garrett Wareing como Julián

Alexander Wraith como Rey

Genneya Walton como Tessa Miles

Las actuaciones fueron uno de los aspectos más destacados por los espectadores, especialmente por la intensidad con la que los personajes viven la situación límite que plantea la trama.

Tráiler de Trampa de altamar