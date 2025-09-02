Netflix: la miniserie de 6 capítulos que revoluciona el 2025 y promete ser una de las mejores
Con apenas seis episodios, un ritmo atrapante y un elenco de lujo, esta producción ya se transformó en uno de los grandes fenómenos del año en Netflix. La crítica la elogia y los suscriptores no paran de reproducirla.
Netflix no deja de apostar fuerte en este 2025, y dentro de las últimas incorporaciones a su catálogo apareció una miniserie que está marcando tendencia. Se trata de un drama político y tecnológico que, además de tener una trama intensa y de corta duración, cuenta con uno de los actores más respetados de la industria: Robert De Niro.
Lo que más sorprende es que con solo seis capítulos, ninguno de más de una hora, logró posicionarse entre las producciones más vistas del año. Para muchos críticos, incluso, ya está dentro del top 5 de series estadounidenses que llegaron a la plataforma en 2025. Su éxito no es casual: combina intriga, conspiraciones y un guion sólido que engancha de principio a fin.
Desde su llegada a la plataforma, se convirtió en una de las producciones más recomendadas por los propios suscriptores. El boca en boca, sumado al prestigio de su elenco, consolidó a esta miniserie como una de las apuestas más seguras de Netflix para competir en el año.
De qué trata "Día cero"
La historia gira en torno a un expresidente de Estados Unidos que debe volver de su retiro para investigar un ciberataque mortal. Lo que parece ser una amenaza aislada pronto se convierte en una red de mentiras y conspiraciones de alcance global.
La trama combina la tensión política con elementos de suspenso tecnológico, creando un relato que recuerda a los thrillers más intensos, pero con una mirada contemporánea sobre el poder y la seguridad digital.
Reparto de "Día cero"
La miniserie reúne a un elenco estelar encabezado por Robert De Niro:
-
Robert De Niro como George Mullen
Lizzy Caplan como Alexandra Mullen
Jesse Plemons como Roger Carlson
Joan Allen como Sheila Mullen
Connie Britton como Valerie Whitesell
Bill Camp como Lasch
Dan Stevens como Evan Green
Angela Bassett como Mitchell
Trailer de "Día cero"
