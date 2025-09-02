Netflix: la película de suspenso británica que está cargada de misterio
Esta película llegó este año a la plataforma de streaming y tiene una duración que ronda los 120 minutos. Los detalles en la nota.
as producciones de misterio y comedia se ganaron el respeto y admiración de los diferentes espectadores de Netflix. Ya sean películas o series, cada film del extensa catálogo de esta plataforma de streaming se encarga de ofrecer una alternativa graciosa y atrapante cuando el aburrimiento aparece.
Una de las películas más vistas durante los últimos meses es "El club del crimen de los jueves", encargada de atrapar la atención de cualquier usuario de inmediato. Con una duración que ronda los 120 minutos, esta película arribó a Netflix este año, causando una sensación inexplicable en la plataforma.
Pero el gran éxito no solo se debe a la historia que narra, sino también a la participación de actores de gran recorrido y experiencia por la pantalla grande. Con Helen Mirren y Ben Kingsley como actores principales, esta producción británica fue dirigida por Chris Columbus.
De qué trata "El club del crimen de los jueves"
La historia sigue a un grupo de amigos mayores, todos ya jubilados, que comparten la pasión por los misterios y los crímenes sin resolver. Lo que empieza como un hobby divertido, resolviendo casos pequeños por entretenimiento, se transforma en algo mucho más intenso cuando un asesinato real sacude su tranquila rutina.
Sin embargo, estos jubilados tendrán que poner a prueba su ingenio, experiencia y astucia para descubrir la verdad, enfrentándose a pistas inesperadas, secretos ocultos y situaciones que los llevan más allá de lo que imaginaban y ponen en riesgo su integridad física.
Reparto de "El club del crimen de los jueves"
- Helen Mirren como Elizabeth
- Pierce Brosnan como Ron
- Ben Kingsley como Ibrahim
- Celia Imrie como Joyce
- Naomi Ackie como Donna De Freitas
- Daniel Mays como Chris Hudson
- Henry Lloyd-Hughes como Bogdan
- Tom Ellis como Jason
- Jonathan Pryce como Stephen
- Paul Freeman como John
- Geoff Bell como Tony Curran
- Richard E. Grant como Bobby Tanner
- Ingrid Oliver como Joanna
Tráiler de "El club del crimen de los jueves"
