La nueva película de comedia romántica de Netflix ideal para maratonear

Una historia de enredos amorosos, paisajes soñados y mucho humor acaba de llegar a Netflix. Esta película es perfecta para quienes disfrutan de las comedias románticas y buscan algo liviano para maratonear en septiembre.

Netflix sigue ampliando su catálogo con estrenos que apuntan a distintos gustos, y las comedias románticas siempre tienen un lugar asegurado. En este caso, la plataforma presentó una propuesta que mezcla viajes, amistad y romance con un telón de fondo que enamora: las islas griegas.

La producción ya está generando comentarios positivos porque combina un guion ágil con personajes entrañables. Con escenas que alternan entre el humor y la emoción, logra atrapar tanto a quienes disfrutan de las clásicas historias de amor como a quienes buscan una película relajada para pasar un buen rato. Los paisajes del Mediterráneo juegan un papel clave y elevan la experiencia visual de la historia.

Lo que distingue a esta cinta de otras del género es su manera de abordar la soltería y las segundas oportunidades. Más allá de los clichés, propone un relato fresco que toca temas actuales como la independencia personal, la amistad en la adultez y la búsqueda de nuevos comienzos. Todo esto envuelto en un tono ligero, ideal para maratonear sin culpas.

De qué trata "Planeta solteros: Una aventura en Grecia"

La película sigue a un grupo de amigos que, cansados de la rutina, deciden viajar a Grecia para desconectarse y celebrar su soltería. Lo que empieza como un viaje de diversión se convierte en una aventura llena de romances inesperados, malentendidos divertidos y decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre.

El guion juega con el contraste entre el glamour de los destinos turísticos y las situaciones absurdas en las que se ven envueltos los protagonistas, manteniendo un equilibrio entre la comedia ligera y los momentos emotivos.

Reparto de "Planeta solteros: Una aventura en Grecia"

  • Emma Roberts

  • Nicholas Hoult

  • Zoey Deutch

  • Richard Madden

  • Lily James

  • Pedro Pascal

Trailer de "Planeta solteros: Una aventura en Grecia"

