La nueva película de comedia romántica de Netflix ideal para maratonear

Lo que distingue a esta cinta de otras del género es su manera de abordar la soltería y las segundas oportunidades. Más allá de los clichés, propone un relato fresco que toca temas actuales como la independencia personal, la amistad en la adultez y la búsqueda de nuevos comienzos. Todo esto envuelto en un tono ligero, ideal para maratonear sin culpas.