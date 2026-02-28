Netflix: la película turca que enamora con esta comedia romántica
Entre series y películas que triunfan en la plataforma, una comedia romántica se destaca por su frescura, humor y una historia apasionante.
Con una protagonista carismática, situaciones inesperadas y un romance que nace en el lugar menos pensado, esta cinta se convirtió rápidamente en una opción ideal para quienes buscan una historia ligera, divertida y con mensaje.
La propuesta combina el estilo moderno de Estambul con conflictos cotidianos: sueños que no salen como uno espera, problemas económicos y la eterna búsqueda de identidad en la adultez.
De qué trata Sé tu misma
Sé tú misma cuenta la historia de Merve, una joven que eligió llevar una vida bohemia y libre, pero cuyos planes no resultan como imaginaba.
Al borde del desalojo, se ve obligada a aceptar un nuevo y exigente trabajo corporativo que choca de frente con su personalidad. Allí comienza una cadena de situaciones tan incómodas como divertidas, especialmente cuando surge una tensión romántica con su jefe.
En paralelo, Merve intenta desarrollar una aplicación de citas para ganar dinero y salir adelante, pero el proyecto termina generando aún más complicaciones. La película juega con la idea de que, muchas veces, el destino tiene planes distintos a los que imaginamos.
Con un tono ágil y escenas cargadas de humor, la historia transmite un mensaje claro: ser auténtico puede ser el mayor desafío, pero también la mayor fortaleza.
El adelanto oficial deja ver el contraste entre el mundo bohemio de Merve y el entorno corporativo que debe enfrentar. Con escenas dinámicas y diálogos ingeniosos, la película promete risas y momentos emotivos.
Actualmente, la producción está disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España, consolidándose como una de las comedias románticas turcas más comentadas del momento.
Reparto de Sé tu misma
El elenco principal está encabezado por figuras reconocidas del cine y la televisión turca:
Ahsen Erolu como Merve Kült.
Ozan Dolunay como Anil Gürman.
Mine Tugay como Leyla Madrali.
Zuhal Olcay como Nevra Kültür.
Las actuaciones aportan naturalidad y química a una trama que combina romance, comedia y situaciones laborales caóticas.
Tráiler de Sé tu misma
