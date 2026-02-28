Netflix: la película turca que enamora con esta comedia romántica

Con un tono ágil y escenas cargadas de humor, la historia transmite un mensaje claro: ser auténtico puede ser el mayor desafío, pero también la mayor fortaleza.

El adelanto oficial deja ver el contraste entre el mundo bohemio de Merve y el entorno corporativo que debe enfrentar. Con escenas dinámicas y diálogos ingeniosos, la película promete risas y momentos emotivos.

Actualmente, la producción está disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España, consolidándose como una de las comedias románticas turcas más comentadas del momento.

Reparto de Sé tu misma

El elenco principal está encabezado por figuras reconocidas del cine y la televisión turca:

Ahsen Erolu como Merve Kült.

Ozan Dolunay como Anil Gürman.

Mine Tugay como Leyla Madrali.

Zuhal Olcay como Nevra Kültür.

Las actuaciones aportan naturalidad y química a una trama que combina romance, comedia y situaciones laborales caóticas.

Tráiler de Sé tu misma