Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven a Buenos Aires en la primera semana de marzo: cuándo se larga
El Servicio Meteorológico Nacional ya tiene fecha para el regreso de las lluvias al AMBA, mientras se mantiene el calor. Cómo sigue el clima.
Luego de un fin de semana estable y con temperaturas en ascenso, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para iniciar la primera semana de marzo que tendría mucho calor pero también una fecha de regreso de las lluvias, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El domingo en la Ciudad y el conurbano transcurrió con cielo despejado y un claro ascenso térmico, con marcas que rondaron entre 20 grados de mínima y 32 de máxima, bastante por encima de las jornadas anteriores.
Y el inicio de la semana, que además coincide con el regreso de las clases en la provincia de Buenos Aires, será con condiciones similares: un lunes con cielo despejado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 20 grados y una máxima de 32.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
La continuidad de la primera semana de marzo tiene al martes todavía con buen tiempo. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado, junto a temperaturas de entre 21 y 30 grados.
En tanto, el miércoles también tendría clima agradable, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 19 y 30 grados, todavía sintiéndose el calor.
El jueves, de acuerdo con el SMN, sería la fecha en que regresaría la inestabilidad, con nuevas lluvias en el AMBA. Se prevén chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo nublado; y con un abrupto descenso de las temperaturas, con marcas estimadas en 16 grados de mínima y 25 de máxima.
El ingreso del frente frío mantendría bajas las temperaturas durante el cierre de la semana. Así, el viernes se anticipa con cielo nublado durante toda la jornada; con 18 grados de mínima y 25 de máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario