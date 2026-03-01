Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven a Buenos Aires en la primera semana de marzo: cuándo se larga

En tanto, el miércoles también tendría clima agradable, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 19 y 30 grados, todavía sintiéndose el calor.

El jueves, de acuerdo con el SMN, sería la fecha en que regresaría la inestabilidad, con nuevas lluvias en el AMBA. Se prevén chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo nublado; y con un abrupto descenso de las temperaturas, con marcas estimadas en 16 grados de mínima y 25 de máxima.

smn (18) El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el jueves regresen las lluvias a Buenos Aires.

El ingreso del frente frío mantendría bajas las temperaturas durante el cierre de la semana. Así, el viernes se anticipa con cielo nublado durante toda la jornada; con 18 grados de mínima y 25 de máxima.