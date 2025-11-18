Netflix: la película que narra la trágica y triste historia de un funcionario de la ONU
Una película basada en la trágica historia real de un diplomático de la ONU que perdió la vida en un ataque en Bagdad. Protagonizada por Wagner Moura y Ana de Armas.
Entre las propuestas dramáticas que llegan a Netflix, hay una película que sigue conmoviendo a miles de usuarios desde su estreno y que vuelve a posicionarse entre las más elegidas por su historia intensa, humana y profundamente desgarradora. Se trata de una producción basada en hechos reales que muestra los últimos días del diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello, víctima de uno de los ataques más impactantes contra Naciones Unidas.
Protagonizada por Wagner Moura y Ana de Armas, la película ofrece un retrato íntimo del funcionario, su labor humanitaria, su vida personal y la tragedia que marcó para siempre la historia reciente de la ONU.
De qué trata “Sergio”
La película sigue a Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura), un diplomático reconocido por su trayectoria en conflictos internacionales y misiones humanitarias en representación de Naciones Unidas. Con un carisma único y una capacidad extraordinaria para la negociación, Sergio es enviado a Bagdad, Irak, tras la invasión estadounidense de 2003, con el objetivo de estabilizar la zona y mediar entre las distintas fuerzas políticas.
Mientras reconstruye su rol en un entorno de extrema tensión, la historia también muestra su vínculo afectivo con Carolina Larriera (Ana de Armas), una economista de la ONU con quien mantiene una relación profunda y apasionada.
Pero la misión da un giro fatal el 19 de agosto de 2003, cuando una explosión destruye la sede de la ONU en Bagdad. Sergio queda atrapado bajo los escombros, dando inicio a una desesperada lucha por sobrevivir, mientras se intercalan escenas del rescate con momentos clave de su vida y su legado.
La película no solo aborda un hecho histórico relevante, sino que expone las vulnerabilidades, dudas, ideales y contradicciones de un hombre dedicado a la paz.
Reparto de “Sergio”
-
Wagner Moura como Sergio Vieira de Mello
Ana de Armas como Carolina Larriera
Garret Dillahunt como William von Zehle
Brían F. O'Byrne como Gil Loescher
Will Dalton como Andre Valentine
Tráiler de “Sergio”
