Netflix: la película que narra la trágica y triste historia de un funcionario de la ONU

Entre las propuestas dramáticas que llegan a Netflix, hay una película que sigue conmoviendo a miles de usuarios desde su estreno y que vuelve a posicionarse entre las más elegidas por su historia intensa, humana y profundamente desgarradora. Se trata de una producción basada en hechos reales que muestra los últimos días del diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello, víctima de uno de los ataques más impactantes contra Naciones Unidas.