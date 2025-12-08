Netflix: la película noruega de acción, suspenso y emotiva que llegó a la plataforma

Después de varios estrenos fuertes, Netflix vuelve a captar la atención de sus suscriptores con una película noruega que ya se posiciona como una de las más comentadas. La plataforma viene apostando por producciones nórdicas y esta nueva propuesta se destaca por mezclar acción pura, escenas cargadas de tensión y un costado emocional que conecta de inmediato con el público.