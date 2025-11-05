La película de Netflix que necesitás ver varias veces para entenderla y sigue siendo un éxito

La película, dirigida por Christopher Nolan, es un viaje épico que aborda el amor, la ciencia y la supervivencia de la humanidad desde una mirada profundamente humana. Con una duración de casi tres horas, cada detalle, diálogo y giro invita a reflexionar sobre el tiempo, el destino y los lazos que nos unen más allá del universo. Pocas obras cinematográficas logran generar tanta fascinación incluso después de múltiples visionados.