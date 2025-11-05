MinutoUno

Netflix romántico: el drama que está encaminado a ser uno de los más vistos del año

Con actuaciones impecables y una historia que nunca pasa de moda, esta joya del cine promete convertirse en uno de los mayores éxitos románticos del año.

Netflix volvió a sorprender con la incorporación de un drama romántico inolvidable, protagonizado por dos actrices de renombre internacional. Con una trama llena de emociones, ambientación exquisita y una dirección impecable, esta película se perfila como una de las más vistas del 2025.

Con una duración de poco más de dos horas, esta historia mezcla pasión, razón y sensibilidad en un relato que sigue tan vigente como el día de su estreno. Dirigida por el multipremiado Ang Lee, la cinta fue reconocida por la crítica mundial y conquistó a la Academia con un Oscar y múltiples premios internacionales.

Ganadora del Oscar al Mejor Guion Adaptado y de dos Globos de Oro, esta película cautiva por su delicado equilibrio entre la emoción y la inteligencia. Cada escena está cuidadosamente construida, logrando que el espectador se sienta parte del mundo interior de sus protagonistas, atrapado entre las normas sociales y los deseos más profundos del corazón.

De qué trata "Sensatez y sentimientos"

Basada en la novela de Jane Austen, “Sensatez y sentimientos” narra la historia de las hermanas Dashwood, quienes, tras la muerte de su padre, se ven forzadas a dejar atrás su vida cómoda y enfrentar la incertidumbre. En el Inglaterra del siglo XIX, ambas deberán aprender a sobrevivir en un entorno donde las apariencias, el dinero y las emociones se entrecruzan constantemente.

Elinor representa la razón y la prudencia, mientras que Marianne es pura pasión y romanticismo. Juntas descubrirán las complejidades del amor, la pérdida y la madurez, en una historia que combina humor, crítica social y ternura en partes iguales.

Reparto de "Sensatez y sentimientos"

  • Emma Thompson como Elinor Dashwood

  • Kate Winslet como Marianne Dashwood

  • Alan Rickman como Colonel Christopher Brandon

  • Hugh Grant como Edward Ferrars

  • James Fleet como John Dashwood

  • Tom Wilkinson como Mr. Dashwood

  • Harriet Walter como Fanny Ferrars Dashwood

  • Gemma Jones como Mrs. Dashwood

  • Emilie François como Margaret Dashwood

  • Elizabeth Spriggs como Mrs. Jennings

  • Robert Hardy como Sir John Middleton

  • Ian Brimble como Thomas

  • Greg Wise como John Willoughby

  • Imelda Staunton como Charlotte Jennings Palmer

  • Imogen Stubbs como Lucy Steele

  • Hugh Laurie como Mr. Palmer

Tráiler de "Sensatez y sentimientos"

