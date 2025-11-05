Netflix romántico: el drama que está encaminado a ser uno de los más vistos del año
Con actuaciones impecables y una historia que nunca pasa de moda, esta joya del cine promete convertirse en uno de los mayores éxitos románticos del año.
Netflix volvió a sorprender con la incorporación de un drama romántico inolvidable, protagonizado por dos actrices de renombre internacional. Con una trama llena de emociones, ambientación exquisita y una dirección impecable, esta película se perfila como una de las más vistas del 2025.
Con una duración de poco más de dos horas, esta historia mezcla pasión, razón y sensibilidad en un relato que sigue tan vigente como el día de su estreno. Dirigida por el multipremiado Ang Lee, la cinta fue reconocida por la crítica mundial y conquistó a la Academia con un Oscar y múltiples premios internacionales.
Ganadora del Oscar al Mejor Guion Adaptado y de dos Globos de Oro, esta película cautiva por su delicado equilibrio entre la emoción y la inteligencia. Cada escena está cuidadosamente construida, logrando que el espectador se sienta parte del mundo interior de sus protagonistas, atrapado entre las normas sociales y los deseos más profundos del corazón.
De qué trata "Sensatez y sentimientos"
Basada en la novela de Jane Austen, “Sensatez y sentimientos” narra la historia de las hermanas Dashwood, quienes, tras la muerte de su padre, se ven forzadas a dejar atrás su vida cómoda y enfrentar la incertidumbre. En el Inglaterra del siglo XIX, ambas deberán aprender a sobrevivir en un entorno donde las apariencias, el dinero y las emociones se entrecruzan constantemente.
Elinor representa la razón y la prudencia, mientras que Marianne es pura pasión y romanticismo. Juntas descubrirán las complejidades del amor, la pérdida y la madurez, en una historia que combina humor, crítica social y ternura en partes iguales.
Reparto de "Sensatez y sentimientos"
Emma Thompson como Elinor Dashwood
Kate Winslet como Marianne Dashwood
Alan Rickman como Colonel Christopher Brandon
Hugh Grant como Edward Ferrars
James Fleet como John Dashwood
Tom Wilkinson como Mr. Dashwood
Harriet Walter como Fanny Ferrars Dashwood
Gemma Jones como Mrs. Dashwood
Emilie François como Margaret Dashwood
Elizabeth Spriggs como Mrs. Jennings
Robert Hardy como Sir John Middleton
Ian Brimble como Thomas
Greg Wise como John Willoughby
Imelda Staunton como Charlotte Jennings Palmer
Imogen Stubbs como Lucy Steele
Hugh Laurie como Mr. Palmer
Tráiler de "Sensatez y sentimientos"
