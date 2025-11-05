Netflix romántico: el drama que está encaminado a ser uno de los más vistos del año

De qué trata "Sensatez y sentimientos"

Basada en la novela de Jane Austen, “Sensatez y sentimientos” narra la historia de las hermanas Dashwood, quienes, tras la muerte de su padre, se ven forzadas a dejar atrás su vida cómoda y enfrentar la incertidumbre. En el Inglaterra del siglo XIX, ambas deberán aprender a sobrevivir en un entorno donde las apariencias, el dinero y las emociones se entrecruzan constantemente.