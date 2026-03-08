Netflix: la película protagonizada por Liam Neeson que es una de las mas elegidas por su intensidad

A medida que la tensión aumenta, el protagonista deberá tomar una decisión: mantener su identidad en secreto para preservar su nueva vida o intervenir para proteger a los vecinos del pueblo.

La película desarrolla un conflicto moral profundo, donde la redención, la violencia y el peso de las decisiones del pasado se convierten en el eje de la historia.

Reparto de "En tierra de santos y pecadores"

El film reúne a un destacado elenco internacional que contribuye a la intensidad dramática de la historia:

Liam Neeson como Finbar Murphy

Kerry Condon como Doireann McCann

Ciarán Hinds como Vincent O'Shea

Jack Gleeson como Kevin Lynch

Colm Meaney como Robert McQue

Sarah Greene como Sinead Dougan

Desmond Eastwood como Curtis June

Conor MacNeill como Conan McGrath

Las actuaciones fueron ampliamente elogiadas por la crítica, especialmente la interpretación de Liam Neeson, quien vuelve a encarnar a un personaje complejo marcado por su pasado.

Tráiler de "En tierra de santos y pecadores"