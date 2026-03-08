Netflix: la película protagonizada por Liam Neeson que es una de las mas elegidas por su intensidad
Un thriller protagonizado por Liam Neeson que se destaca por su intensidad y su atmósfera cargada de tensión.
Dirigida por Robert Lorenz, la película está ambientada en la Irlanda de los años 70 y presenta una historia donde la violencia política, los dilemas morales y la redención se entrelazan en un relato atrapante.
El film fue muy bien recibido por la crítica y por el público, que destacó tanto la actuación de Liam Neeson como la construcción de un clima oscuro y dramático que sostiene la historia de principio a fin.
De qué trata "En tierra de santos y pecadores"
La trama sigue a Finbar Murphy, un exsicario que intenta dejar atrás su pasado violento para llevar una vida tranquila en un pequeño pueblo costero de Irlanda.
Durante años logra mantenerse alejado de los conflictos que marcan al país, especialmente de la violencia política vinculada al Irish Republican Army. Sin embargo, su intento de vivir en paz se ve amenazado cuando un grupo de terroristas llega al pueblo buscando refugio.
El grupo está liderado por Doireann, una mujer implacable que no duda en recurrir a la violencia para cumplir sus objetivos. Su presencia desencadena una serie de acontecimientos que obligan a Finbar a enfrentarse nuevamente a su pasado.
A medida que la tensión aumenta, el protagonista deberá tomar una decisión: mantener su identidad en secreto para preservar su nueva vida o intervenir para proteger a los vecinos del pueblo.
La película desarrolla un conflicto moral profundo, donde la redención, la violencia y el peso de las decisiones del pasado se convierten en el eje de la historia.
Reparto de "En tierra de santos y pecadores"
El film reúne a un destacado elenco internacional que contribuye a la intensidad dramática de la historia:
Liam Neeson como Finbar Murphy
Kerry Condon como Doireann McCann
Ciarán Hinds como Vincent O'Shea
Jack Gleeson como Kevin Lynch
Colm Meaney como Robert McQue
Sarah Greene como Sinead Dougan
Desmond Eastwood como Curtis June
Conor MacNeill como Conan McGrath
Las actuaciones fueron ampliamente elogiadas por la crítica, especialmente la interpretación de Liam Neeson, quien vuelve a encarnar a un personaje complejo marcado por su pasado.
Tráiler de "En tierra de santos y pecadores"
