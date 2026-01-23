Netflix: la película que emociona a todos por su emotiva trama
Entre los títulos más valorados por la crítica y el público, se esconde un drama que impacta de lleno en el corazón y propone una historia tan íntima como reflexiva.
Se trata de una producción dirigida y protagonizada por una de las figuras más importantes del cine estadounidense, que combina drama, intriga y una fuerte carga sentimental, inspirada en hechos reales. La película desarrolla un relato profundo sobre el paso del tiempo, las decisiones personales y las consecuencias de priorizar el trabajo por sobre los vínculos afectivos.
Con una puesta en escena sobria y actuaciones sólidas, esta historia logró posicionarse como una de las más emotivas disponibles en la plataforma, recibiendo elogios de la crítica internacional y de los suscriptores de Netflix.
De qué trata "La mula"
La película La mula centra su trama en Earl Stone, un hombre mayor que ha dedicado toda su vida al trabajo, descuidando a su familia y sus relaciones personales. Ya octogenario, atraviesa una difícil situación económica cuando su negocio está a punto de ser embargado.
En ese contexto, acepta una oferta laboral que parece sencilla: solo debe conducir. Sin embargo, sin saberlo al principio, termina involucrado como transportista de drogas para un poderoso cártel mexicano, convirtiéndose en una pieza clave dentro de una peligrosa organización criminal.
Mientras Earl comienza a obtener dinero y cierto reconocimiento tardío, también queda bajo la mira de la DEA, que sigue de cerca sus movimientos. La historia avanza entre la tensión del delito y una profunda reflexión personal sobre el arrepentimiento, la familia y las segundas oportunidades.
La película está disponible en Netflix y se posiciona como una de esas joyas ocultas del catálogo que no pasan desapercibidas para quienes buscan un drama profundo y bien construido.
Reparto de "La mula"
El elenco de la película reúne a grandes figuras del cine:
-
Clint Eastwood
-
Bradley Cooper
-
Laurence Fishburne
-
Michael Peña
-
Dianne Wiest
-
Andy Garcia
-
Taissa Farmiga
-
Ignacio Serricchio
Las actuaciones fueron ampliamente elogiadas por la crítica, destacando la interpretación del protagonista, considerada por muchos como una de las más emotivas de su carrera.
Tráiler de "La mula"
