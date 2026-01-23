Netflix: la película que emociona a todos por su emotiva trama

La película está disponible en Netflix y se posiciona como una de esas joyas ocultas del catálogo que no pasan desapercibidas para quienes buscan un drama profundo y bien construido.

Reparto de "La mula"

El elenco de la película reúne a grandes figuras del cine:

Clint Eastwood

Bradley Cooper

Laurence Fishburne

Michael Peña

Dianne Wiest

Andy Garcia

Taissa Farmiga

Ignacio Serricchio

Las actuaciones fueron ampliamente elogiadas por la crítica, destacando la interpretación del protagonista, considerada por muchos como una de las más emotivas de su carrera.

Tráiler de "La mula"