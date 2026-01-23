Netflix: la serie argentina que sigue siendo una de las más elegidas para ver

La serie de Netflix narra la vida de Ricardo (Rodrigo de la Serna), un joven de clase media, junto a tres amigos ocasionales: El Pollo (Diego Alonso Gómez), Walter (Ariel Staltari) y El Chiqui (Franco Tirri). Todos comparten un mismo refugio: una antigua casona en decadencia.

En ese espacio vivirán situaciones extremas que van desde problemas con las drogas hasta pruebas de amistad y lealtad. La producción ofrece un retrato intenso y detallado de la realidad de quienes habitan casas tomadas, mostrando los conflictos de su día a día.

Reparto de "Okupas"

Rodrigo de la Serna (Ricardo)

Diego Alonso (El Pollo)

Ariel Staltari (Walter)

Franco Tirri (El Chiqui)

Ana Calentano (Clara)

Rosina Soto (Sofía)

Augusto Brítez (Peralta)

Dante Mastropierro (El Negro Pablo)

Claudio Rissi (fletero)

Susana Manchini

Diana Wells

Tráiler de "Okupas"