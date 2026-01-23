Netflix: la serie argentina que sigue siendo una de las más elegidas para ver
Rodrigo de la Serna lidera este drama argentino que conquista al público de Netflix en español, posicionándose entre los títulos más vistos de la plataforma.
Netflix ofrece un catálogo amplio y variado, y entre lo más buscado por los suscriptores se destacan las series y películas argentinas, reconocidas por sus tramas atrapantes y elencos de primer nivel. En este contexto, Rodrigo de la Serna brilla como protagonista de un drama social que dejó marca en la televisión.
Se trata de Okupas, producción de 2000 dirigida por Bruno Stagnaro, considerada un hito de la TV argentina y del siglo XXI. La crítica destaca su enfoque oscuro y marginal, que inauguró una nueva manera de hacer ficción. Según La Nación, Okupas “tiene un registro casi documental, con una puesta en escena intrusa que da la sensación de que lo que ocurre es real”.
Rodrigo de la Serna relató un momento tenso del rodaje: mientras filmaba una escena donde su personaje robaba por primera vez, se cruzó con dos autos de policía de madrugada y le gritaron que tirara el arma o lo matarían.
La serie, disponible en Netflix desde 2020, cuenta con 11 capítulos de unos 40 minutos cada uno y sigue siendo un referente de las series argentinas por su intensidad, realismo y actuación destacada.
De qué trata "Okupas"
Okupas se sitúa en el año 2000 y sigue a un grupo de jóvenes que ocupa ilegalmente una vieja casa en Buenos Aires, mientras intentan sobrevivir en una ciudad cada vez más violenta y complicada.
La serie de Netflix narra la vida de Ricardo (Rodrigo de la Serna), un joven de clase media, junto a tres amigos ocasionales: El Pollo (Diego Alonso Gómez), Walter (Ariel Staltari) y El Chiqui (Franco Tirri). Todos comparten un mismo refugio: una antigua casona en decadencia.
En ese espacio vivirán situaciones extremas que van desde problemas con las drogas hasta pruebas de amistad y lealtad. La producción ofrece un retrato intenso y detallado de la realidad de quienes habitan casas tomadas, mostrando los conflictos de su día a día.
Reparto de "Okupas"
- Rodrigo de la Serna (Ricardo)
- Diego Alonso (El Pollo)
- Ariel Staltari (Walter)
- Franco Tirri (El Chiqui)
- Ana Calentano (Clara)
- Rosina Soto (Sofía)
- Augusto Brítez (Peralta)
- Dante Mastropierro (El Negro Pablo)
- Claudio Rissi (fletero)
- Susana Manchini
- Diana Wells
Tráiler de "Okupas"
