Netflix: la película llena de acción con una historia interesante

De qué trata "Wheelman"

En Netflix, los espectadores se cruzan con la historia de Wheelman, interpretado por Frank Grillo, un conductor experto que queda atrapado en una huida desesperada tras un asalto bancario que sale mal. Su trabajo era simple: manejar y escapar. Nada más. Spoiler: nada sale como estaba planeado.

A partir de ese momento, el protagonista debe apoyarse en su habilidad al volante y en su sangre fría para sobrevivir, mientras recibe llamadas de un número desconocido que lo manipulan y marcan cada movimiento. La película de Netflix construye así una persecución tensa y claustrofóbica, donde el peligro no solo viene de la policía, sino también de quien está del otro lado del teléfono. Adrenalina pura, sin freno.

Reparto de "Wheelman"

Frank Grillo (Wheelman)

Garrey Dillahunt (Clayton)

Caitlin Carmichael (Katie)

Wendy Moniz (Jessica)

Slaine (Jazz Handler)

John Cenatiempo (Real Handler)

Shea Whigham (Mohawk Man)

Tráiler de "Wheelman"