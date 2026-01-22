Netflix: la película llena de acción con una historia interesante
Intensa y atrapante, esta película se destaca en Netflix y se vuelve una gran elección para salir del scrolling eterno entre series y films.
Directa, intensa y sin vueltas. Wheelman es una película de Netflix que pasó medio desapercibida, pero que sorprende a quienes la descubren. Estrenada en 2017, esta producción estadounidense logra atrapar desde el primer minuto y deja una sensación de satisfacción rara en tiempos de catálogos infinitos.
La historia se mueve entre la acción y el suspenso, con guion y dirección de Jeremy Rush, y un elenco encabezado por Frank Grillo, acompañado por Garret Dillahunt, Shea Whigham y Caitlin Carmichael. El resultado es un reparto sólido que sostiene una trama cargada de tensión constante.
Con un relato retorcido que propone un viaje al límite, la película de Netflix dura apenas 1 hora y 22 minutos, ideal para verla de una sentada. Fue incorporada al catálogo en octubre de 2017 y, pese al bajo perfil, recibió buenas valoraciones de la crítica.
Uno de los grandes atractivos de Wheelman está detrás de cámara. La producción, liderada por Joe Carnahan, se destaca por dos datos que la vuelven única dentro del streaming: el rodaje completo se realizó en solo 19 días, un tiempo récord para un largometraje.
Además, cerca del 95% de la película transcurre dentro de un auto, con una cámara prácticamente fija. Frank Grillo sostiene casi todo el peso narrativo sin darle respiro al lente, logrando una experiencia claustrofóbica y adrenalínica. Minimalista, efectiva y sin relleno. Una de esas joyas ocultas que valen el play.
De qué trata "Wheelman"
En Netflix, los espectadores se cruzan con la historia de Wheelman, interpretado por Frank Grillo, un conductor experto que queda atrapado en una huida desesperada tras un asalto bancario que sale mal. Su trabajo era simple: manejar y escapar. Nada más. Spoiler: nada sale como estaba planeado.
A partir de ese momento, el protagonista debe apoyarse en su habilidad al volante y en su sangre fría para sobrevivir, mientras recibe llamadas de un número desconocido que lo manipulan y marcan cada movimiento. La película de Netflix construye así una persecución tensa y claustrofóbica, donde el peligro no solo viene de la policía, sino también de quien está del otro lado del teléfono. Adrenalina pura, sin freno.
Reparto de "Wheelman"
- Frank Grillo (Wheelman)
- Garrey Dillahunt (Clayton)
- Caitlin Carmichael (Katie)
- Wendy Moniz (Jessica)
- Slaine (Jazz Handler)
- John Cenatiempo (Real Handler)
- Shea Whigham (Mohawk Man)
Tráiler de "Wheelman"
