Netflix: la producción basada en una historia real que no deja de ser un éxito y de emocionar a todos

Reparto de Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma

El elenco es uno de los grandes aciertos de la serie y aporta solidez a cada episodio:

Octavia Spencer como Madam C. J. Walker

Tiffany Haddish como Lelia

Carmen Ejogo como Addie

Garrett Morris como Cleophus Walker

Kevin Carroll como Ransom

J. Alphonse Nicholson como John Robinson

Blair Underwood como Charles Joseph Walker

Las actuaciones fueron ampliamente destacadas por la crítica y los usuarios de Netflix, especialmente la interpretación de Octavia Spencer, que logra transmitir con fuerza la evolución del personaje.

Trailer de Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma