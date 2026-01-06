Netflix: la serie protagonizada por Úrsula Corberó que está arrasando en la plataforma

La serie combina thriller, drama y crimen real, con una narrativa que reconstruye un caso policial que conmocionó a España. Desde su estreno, no solo escaló rápidamente en los rankings de visualizaciones de Netflix, sino que también fue destacada por la crítica especializada y por plataformas de seguimiento de streaming como JustWatch. Con apenas ocho episodios, se convirtió en una de esas propuestas ideales para una maratón intensa, donde cada capítulo suma tensión y nuevas revelaciones.