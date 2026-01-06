Netflix: la serie protagonizada por Úrsula Corberó que está arrasando en la plataforma
Una ficción basada en hechos reales logró posicionarse entre las más vistas y comentadas por los usuarios, impulsada por una historia cruda. Mirá.
La serie combina thriller, drama y crimen real, con una narrativa que reconstruye un caso policial que conmocionó a España. Desde su estreno, no solo escaló rápidamente en los rankings de visualizaciones de Netflix, sino que también fue destacada por la crítica especializada y por plataformas de seguimiento de streaming como JustWatch. Con apenas ocho episodios, se convirtió en una de esas propuestas ideales para una maratón intensa, donde cada capítulo suma tensión y nuevas revelaciones.
De qué trata El cuerpo en llamas
El cuerpo en llamas está inspirada en un caso real ocurrido en mayo de 2017, cuando apareció el cadáver calcinado de un hombre dentro de un auto en el pantano de Foix, en Barcelona. La víctima es Pedro, un agente de la Guardia Urbana, y desde el primer momento el hecho despierta una enorme repercusión mediática.
A medida que avanza la investigación, el foco se posa sobre el entorno más cercano de la víctima, en especial sobre Rosa, su pareja, interpretada por Úrsula Corberó, y Albert, su expareja. Lo que parecía un crimen aislado se transforma en una trama mucho más oscura, atravesada por relaciones tóxicas, engaños, violencia, celos y abusos de poder dentro de la fuerza policial.
La serie reconstruye los hechos desde distintos puntos de vista, exponiendo cómo las decisiones personales y los vínculos cruzados terminan desencadenando una tragedia. Netflix propone así un relato inquietante que va más allá del crimen y se adentra en la psicología de sus protagonistas.
Reparto de El cuerpo en llamas
Uno de los grandes aciertos de la serie es su elenco, encabezado por figuras reconocidas del cine y la televisión española:
Úrsula Corberó como Rosa
Quim Gutiérrez como Albert
José Manuel Poga como Pedro
Isak Ferriz como Javi
Eva Llorach como Ester
Raúl Prieto como Manu
Júlia Truyol como Almu
Las interpretaciones aportan verosimilitud y tensión constante, consolidando a la serie como una de las más potentes del catálogo de Netflix en el género policial.
Tráiler de El cuerpo en llamas
