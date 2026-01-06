Netflix: la serie de ocho capítulos con mucho suspenso y basada en una novela
Una producción británica rápidamente empezó a captar la atención de los fanáticos del misterio, las desapariciones y los secretos familiares
A lo largo de ocho episodios, la trama construye un clima oscuro y atrapante, donde nada es lo que parece y cada personaje esconde algo. La narrativa avanza de forma ágil, combinando drama, thriller y conflictos morales que obligan al espectador a preguntarse hasta dónde se puede llegar por amor, culpa o desesperación. Basada en una novela del reconocido escritor Harlan Coben, la serie retoma varios de los temas clásicos de su obra: pasados que regresan, verdades incómodas y vidas que se desmoronan de un momento a otro.
Con actuaciones sólidas y una puesta en escena sobria, esta ficción se posiciona como una de las opciones más recomendadas para una maratón, ideal para quienes buscan suspenso sostenido sin relleno y con una historia que se consume de un tirón.
De qué trata En fuga
La serie En fuga sigue la historia de Simon Greene, un hombre que aparenta tener una vida perfecta: una familia unida, un buen trabajo y estabilidad emocional. Sin embargo, todo cambia de forma abrupta cuando su hija mayor, Paige, desaparece sin dejar rastros. A partir de ese momento, su mundo comienza a derrumbarse.
La búsqueda desesperada de su hija lleva a Simon a involucrarse en situaciones cada vez más oscuras, donde salen a la luz secretos familiares, mentiras enterradas y decisiones del pasado que parecían olvidadas. Lo que comienza como una desaparición se transforma en un entramado mucho más complejo, vinculado a un crimen y a personajes que no son lo que aparentan.
Netflix describe la historia como un relato sobre hasta dónde puede llegar un padre por proteger a su hija, incluso si eso implica cruzar límites morales. El suspenso se construye capítulo a capítulo, con revelaciones constantes que reconfiguran la historia y mantienen la tensión hasta el final.
Reparto de En fuga
El elenco es uno de los grandes puntos fuertes de la serie, con interpretaciones que sostienen el peso emocional del relato:
- James Nesbitt como Simon Greene
- Ruth Jones como Elena Ravenscroft
- Minnie Driver como Ingrid Greene
- Alfred Enoch como Isaac Fagbenle
- Tracy Ann Oberman
- Ingrid Oliver
- Amy Gledhill
- Annette Badland
- Mark Bazeley
- Maeve Courtier-Lilley
- Jon Pointing
- Ellie de Lange
- Adrian Greensmith
- Ellie Henry
- Lucian Msamati
Cada personaje aporta una capa más de misterio a la historia, reforzando la sensación de que nadie está completamente limpio y que todos esconden algo.
Tráiler de En fuga
