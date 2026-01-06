Furor con la "Conformity Gate" de "Stranger Things": qué dice la teoría del "final falso" y el capítulo extra

En qué consiste la “Conformity Gate” de "Stranger Things"

Los seguidores más detallistas detectaron anomalías que sugieren que lo visto en pantalla podría ser una ilusión del villano. Algunos puntos son:

Lenguaje corporal: Casi todos los extras en el fondo adoptan la postura de manos característica de Henry Creel.

El rol de Mike Wheeler: Tras ser noqueado por Vecna, el líder del grupo pasa a ser un mero observador pasivo. Su parecido físico final con Henry Creel (lentes y peinado) ha disparado las alarmas sobre una posible asimilación.

An tanto, la teoría cobró fuerza con supuesto guiños directos de la producción. Por ejemplo, los fans detectaron que en el capítulo 8, Lucas Sinclair mira a cámara y dice "No creo en las coincidencias", frase que luego la cuenta oficial de la serie repitió en TikTok.

image

Además, al buscar términos como "fake ending" o "season 5 episode 9" en la plataforma Netflix, el único resultado que aparece es "Stranger Things". Y un cambio en el orden de los cuadernos de los protagonistas en una imagen promocional formaría el mensaje "X is a lie" (La Dimensión X es una mentira).

En tanto, los fans también consideraron que Netflix parece haber blindado su estrategia legal y de marketing, por ejemplo, entregando entradas gratuitas para las funciones del final en cines (pidieron donaciones), lo que permitiría a la empresa evitar demandas por "publicidad engañosa" si el episodio 8 resulta ser, efectivamente, un final falso.

En cuanto a los guiños detectados en los protagonistas, la actriz Sadie Sink alimentó los rumores en el show de Jimmy Fallon al validar que "a veces las teorías de internet son ciertas", un día antes del estreno del final de temporada.

stranger 5

La hipótesis que vincula al final de "Stranger Things" con "Pesadilla en la calle Elm"

Una de las hipótesis más arriesgadas vincula el final con el documental de la serie que se estrenará el 12 de enero. Siguiendo los pasos de "La nueva pesadilla (1994)" —donde Freddy Krueger salta de las películas al mundo real para perseguir a los actores—, se especula que Vecna podría "escapar" de la ficción.

Encima, Robert Englund (Freddy Krueger) interpretó a Victor Creel en la serie, lo que refuerza esta conexión metatextual.