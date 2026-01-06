Stranger Things no termina y se estrenará un documental inédito: de qué trata

También se destacan testimonios de integrantes históricos del equipo, que reflexionan sobre el desafío de innovar en el género y el crecimiento colectivo a lo largo de diez años. Además, se repasan ideas originales del proyecto, como la ambientación inicial en Montauk, que fue clave en el desarrollo temprano de la serie.

image

El documental aborda el final de Stranger Things tanto en la pantalla como en la vida real. El último episodio, ambientado en el año nuevo de 2026, muestra a los protagonistas despidiéndose de Hawkins, graduándose y proyectando nuevas etapas personales, mientras Hopper le propone a Joyce mudarse a Long Island, en un guiño a los orígenes de la historia.

La despedida en el set, con confeti y abrazos entre actores y creadores, simboliza el final de una etapa irrepetible. Con este material, los hermanos Duffer buscan acercar al público las complejidades del proceso creativo y consolidar a Stranger Things como una pieza central del imaginario cultural contemporáneo.