Stranger Things no termina y se estrenará un documental inédito: de qué trata
Netflix lanzará el 12 de enero un documental que mostrará el cierre de Stranger Things, con imágenes inéditas, emociones del elenco y el proceso creativo final.
Stranger Things, una de las series más influyentes de Netflix en los últimos años, se despedirá de su público con un documental que promete mostrar el lado más íntimo de su última temporada. La plataforma confirmó el estreno de One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, previsto para el próximo 12 de enero que viene generando muchas expectativas en los fanáticos que acompañaron durante tantos años.
El trabajo estará dirigido por Martina Radwan y permitirá a los espectadores ingresar al corazón del rodaje de la quinta y última temporada, con acceso a discusiones creativas, momentos de tensión y emociones que marcaron el cierre de una producción histórica.
El documental profundiza en el trabajo de Matt y Ross Duffer durante la escritura del final de la serie, especialmente en torno al destino de Eleven, el personaje interpretado por Millie Bobby Brown. En varias escenas se observa a los creadores debatir los diálogos finales y reflexionar sobre “las últimas líneas que estos personajes dirían jamás”.
Uno de los hermanos Duffer remarca el impacto personal que tuvo cerrar la historia, mientras que el otro reconoce la dificultad de concluir un proyecto que atravesó más de una década de sus vidas y se convirtió en un fenómeno global.
Martina Radwan acompañó durante un año completo al elenco y al equipo técnico, registrando tanto el trabajo detrás de cámaras como las emociones del último día de rodaje. El documental incluye escenas en las que Millie Bobby Brown y Noah Schnapp se emocionan durante la lectura final del guion, además de imágenes de archivo del elenco cuando eran niños.
También se destacan testimonios de integrantes históricos del equipo, que reflexionan sobre el desafío de innovar en el género y el crecimiento colectivo a lo largo de diez años. Además, se repasan ideas originales del proyecto, como la ambientación inicial en Montauk, que fue clave en el desarrollo temprano de la serie.
El documental aborda el final de Stranger Things tanto en la pantalla como en la vida real. El último episodio, ambientado en el año nuevo de 2026, muestra a los protagonistas despidiéndose de Hawkins, graduándose y proyectando nuevas etapas personales, mientras Hopper le propone a Joyce mudarse a Long Island, en un guiño a los orígenes de la historia.
La despedida en el set, con confeti y abrazos entre actores y creadores, simboliza el final de una etapa irrepetible. Con este material, los hermanos Duffer buscan acercar al público las complejidades del proceso creativo y consolidar a Stranger Things como una pieza central del imaginario cultural contemporáneo.
