Netflix: la película romántica que no vas a poder dejar de mirar y llorar
Esta joyita de Netflix se volvió una de las películas más lindas del catálogo y hoy arrasa en la plataforma, superando en reproducciones a series y estrenos.
Las comedias románticas que logran emocionar y sacar carcajadas suelen convertirse en las más elegidas por los usuarios, y en Netflix ese fenómeno se repite una y otra vez. Cuando el romance se combina con humor liviano y paisajes que invitan a viajar desde el sillón, el resultado es un plan ideal para desconectar y pasar un buen rato frente a la pantalla.
Dentro del catálogo, una opción que viene ganando terreno es Guía de viaje hacia el amor, una película estadounidense estrenada en 2023 que se deja ver en cualquier momento del día. La historia sigue a una mujer que acaba de atravesar una ruptura amorosa y, casi sin buscarlo, se encuentra con una experiencia transformadora durante un viaje a Vietnam, donde conoce a alguien totalmente inesperado.
Esa mezcla de segundas oportunidades, romance sincero y situaciones cómicas convierte a esta producción de Netflix en un relato cálido y emotivo, que destaca entre series y películas similares. Filmada íntegramente en Vietnam, la película tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y llegó a la plataforma en abril de 2023, posicionándose como una de esas joyitas que sorprenden sin hacer ruido. Ideal para maratonear sin culpa.
De qué trata "Guía de viaje hacia el amor"
Esta película de Netflix acompaña a Amanda Riley, interpretada por Rachael Leigh Cook, una ejecutiva del rubro viajes que, tras una ruptura amorosa, es enviada a Vietnam para evaluar en secreto el mercado turístico local. En ese recorrido conoce a un guía vietnamita que cambia su mirada y la empuja a replantearse su vida, el amor y las decisiones que venía dando por seguras.
Reparto de "Guía de viaje hacia el amor"
- Rachael Leigh Cook (Amanda Riley)
- Scott Ly (Sinh Thach)
- Ben Feldman (John)
- Missi Pyle (Mona)
- Glynn Sweet (Brian Conway)
- Alexa Povah (Maya Conway)
- Jacqueline Correa (Sam Gonville)
- Nondumiso Tembe (Dom Fisher)
Trailer de "Guía de viaje hacia el amor"
