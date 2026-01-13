Netflix: la película de suspenso que es una de las mejores en su género y se está por ir de la plataforma
Una producción se convirtió en una de las más vistas desde su llegada a la plataforma por ser el punto de partida de una de las trilogías más reconocidas.
El catálogo de Netflix se renueva constantemente con series y películas para todos los gustos, pero algunas historias logran destacarse por encima del resto. Esta película, que tuvo un paso exitoso por los cines, dura 1 hora y 40 minutos y mantiene al espectador en tensión de principio a fin. Además, no es apta para menores de edad y tiene un detalle clave que la vuelve imperdible: está próxima a abandonar Netflix, ya que se despedirá del catálogo el 20 de enero. Su estreno mundial fue en 2024, y su llegada al streaming le permitió consolidarse como uno de los relatos más fuertes de la plataforma.
De qué trata Un lugar en silencio: Día uno
Según la sinopsis oficial de Netflix, esta película narra el origen de una historia que luego continuó con dos entregas más. Un lugar en silencio: Día uno se sitúa en Nueva York, en medio de una invasión alienígena que cambia el destino de la humanidad para siempre.
La trama sigue a una mujer que padece una enfermedad terminal y que debe luchar por sobrevivir mientras huye de unas criaturas extremadamente violentas, cuya principal arma es su oído hipersensible. El silencio se vuelve una cuestión de vida o muerte en un escenario urbano completamente devastado, donde cada sonido puede ser fatal.
Reparto de Un lugar en silencio: Día uno
El elenco de esta película combina talento reconocido con interpretaciones sólidas que acompañan el clima de suspenso constante:
Lupita Nyong'o como Samira
Alex Wolff como Reuben
Djimon Hounsou como Henri
Nico y Schnitzel como Frodo
Eliane Umuhire como Zena
Alfie Todd como Max
Ronnie Le Drew como Marvin Monroe / Titiritero
Thea Butler como Mujer que llora
Elijah Ungvary como Hombre asustado
Alexander John como Sacerdote
Tráiler de Un lugar en silencio: Día uno
