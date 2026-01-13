Netflix: la película de suspenso que es una de las mejores en su género y se está por ir de la plataforma

El catálogo de Netflix se renueva constantemente con series y películas para todos los gustos, pero algunas historias logran destacarse por encima del resto. Esta película, que tuvo un paso exitoso por los cines, dura 1 hora y 40 minutos y mantiene al espectador en tensión de principio a fin. Además, no es apta para menores de edad y tiene un detalle clave que la vuelve imperdible: está próxima a abandonar Netflix, ya que se despedirá del catálogo el 20 de enero. Su estreno mundial fue en 2024, y su llegada al streaming le permitió consolidarse como uno de los relatos más fuertes de la plataforma.