Netflix: la película de suspenso y ciencia ficción apocalíptica que generó criticas
Con una duración que ronda las dos horas, este film fue protagonizado por Theo James y estrenada en el 2018. Los detalles en la nota.
Netflix gana terreno con sus producciones, especialmente aquellas de ciencia ficción. Estas películas o series destacan por sus narrativas intensas y con giros inesperados, motivo por el cual captan la atención de los espectadores.
Dentro del amplio abanico aparece "El final de todo", una película estrenada en el 2018 y con una historia que combina drama, romance y catástrofe que mantiene en vilo a los usuarios a lo largo de los 120 minutos de duración que presenta.
Además, una de sus grandes aciertos del director David M. Rosenthal fue incorporar actores de primer nivel, como lo son Theo James y Grace Dove, quienes le añaden un salto de calidad al film. Es por esto que recibió la nominación a los premios UBCP/ACTRA en la categoría de Actuación Revelación por su interpretación de Dove.
De qué trata "El final de todo"
La historia se centra en Will, un abogado joven que ve cómo su vida cotidiana se derrumba cuando una amenaza inexplicable comienza a extenderse por todo el país. Con las comunicaciones colapsadas y las ciudades en peligro, su única prioridad pasa a ser Sam, su pareja embarazada, que quedó atrapada lejos de él.
Decidido a encontrarla cueste lo que cueste, Will emprende un viaje en auto junto a Tom, su futuro suegro, un hombre con el que mantiene una relación tensa. En esa adversa travesía, además de luchar por sobrevivir, ambos se ven obligados a mejorar su relación antes de que sea demasiado tarde.
Reparto de "El final de todo"
- Theo James
- Forest Whitaker
- Kat Graham
- Nicole Ari Parker
- Mark O'Brien
- Grace Dove
Tráiler de "El final de todo"
