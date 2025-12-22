Netflix: la película de suspenso y ciencia ficción apocalíptica que generó criticas

De qué trata "El final de todo"

El final de todo Esta película fue estrenada en el 2018.

La historia se centra en Will, un abogado joven que ve cómo su vida cotidiana se derrumba cuando una amenaza inexplicable comienza a extenderse por todo el país. Con las comunicaciones colapsadas y las ciudades en peligro, su única prioridad pasa a ser Sam, su pareja embarazada, que quedó atrapada lejos de él.