Netflix: la serie de 8 capítulos basada en una novela que narra una historia de ciencia ficción y suspenso
Con una historia intensa, dramática y cargada de suspenso, esta serie europea logró destacarse por su relato apocalíptico y su fuerte impacto emocional.
Basada en una reconocida novela, esta producción combina ciencia ficción, drama y misterio, y se transformó en una de las más recomendadas del género. Desde su llegada a Netflix, fue escalando posiciones hasta convertirse en una de las ofertas más elegidas para maratonear durante el fin de semana.
Con una narrativa atrapante y un clima opresivo que se sostiene de principio a fin, esta serie logró captar la atención tanto del público como de la crítica especializada, que la señala como una de las joyas ocultas del streaming.
De qué trata "Hacia el lago"
Según la sinopsis oficial de Netflix, Hacia el lago centra su historia en un escenario extremo: una plaga mortal amenaza con destruir la civilización tal como se la conoce, obligando a un grupo de personas a huir para sobrevivir.
En medio del caos, los protagonistas deberán enfrentarse no solo a los peligros externos, sino también a sus propios miedos, conflictos y dilemas morales. La serie plantea una lucha constante entre la supervivencia, los afectos y la pérdida de la humanidad.
Con un tono oscuro y realista, Hacia el lago se diferencia de otras producciones del género por su profundidad emocional y su mirada cruda sobre el comportamiento humano en situaciones límite.
Reparto de "Hacia el lago"
La serie cuenta con un elenco sólido que logra transmitir la tensión y el dramatismo de la historia:
-
Viktoriya Isakova
Kirill Käro
Aleksandr Robak
Natalya Zemtsova
Maryana Spivak
Yuri Kuznetsov
Eldar Kalimulin
Viktoriya Agalakova
Alexander Yatsenko
Saveliy Kudryashov
Tráiler de "Hacia el lago"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario