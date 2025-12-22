Netflix: la serie polaca de crímenes y suspenso basada en una novela que es un éxito

Desde su llegada al catálogo, la ficción se volvió una de las más elegidas dentro del género, sumando reproducciones de manera sostenida y consolidándose como una de las recomendaciones principales para quienes buscan suspenso puro. Su corta duración, sumada a una trama atrapante, fue clave para que se transformara en una verdadera revelación de Netflix desde 2024 hasta la actualidad.