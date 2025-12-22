Netflix: la serie polaca de crímenes y suspenso basada en una novela que es un éxito
Su historia oscura, cargada de misterio y asesinatos brutales, logró atrapar a los fanáticos del género policial y escalar rápidamente entre las más vistas de la plataforma.
Netflix continúa ampliando su oferta internacional con series y películas que sorprenden al mundo, y dentro del género dramático policial, una propuesta polaca logró destacarse por encima del resto. Con una narrativa intensa, escenarios fríos y un clima constante de tensión, esta serie se ganó la atención tanto de los suscriptores como de la crítica especializada.
Desde su llegada al catálogo, la ficción se volvió una de las más elegidas dentro del género, sumando reproducciones de manera sostenida y consolidándose como una de las recomendaciones principales para quienes buscan suspenso puro. Su corta duración, sumada a una trama atrapante, fue clave para que se transformara en una verdadera revelación de Netflix desde 2024 hasta la actualidad.
Netflix: de qué trata la serie Forst
Según la sinopsis oficial de Netflix, Forst centra su historia en: “Una serie de brutales asesinatos obsesiona a un investigador poco convencional que, tras ser suspendido de un caso, decide indagar por su cuenta con la ayuda de una periodista”.
La serie se adentra en un oscuro caso criminal, donde cada episodio suma capas de misterio y tensión. El protagonista deberá enfrentar no solo a un asesino despiadado, sino también a sus propios límites, en una investigación marcada por la violencia, el silencio y secretos enterrados.
Gracias a su ritmo intenso y solo 6 capítulos, esta producción polaca se transformó en una de las opciones más adictivas del catálogo de series y películas de Netflix, ideal para maratonear en pocos días.
Reparto de Forst
- Borys Szyc
- Zuzanna Saporznikow
- Andrzej Bienias
- Kamilla Baar
- Aleksandra Grabowska
- Szymon Wróblewski
- Maciej Pesta
- Micha Suwada
- Tomasz Pogo
- Artur Barci
- Magorzata Hajewska-Krzysztofik
Tráiler de Forst
