Netflix: la película protagonizada por Scarlett Johansson que llegó a la plataforma
Con un drama hipnótico, toques de humor absurdo y una estética inconfundible, esta producción estadounidense logró captar la atención de la crítica y de los usuarios desde su llegada a la plataforma.
La plataforma de series y películas de Netflix estrenó esta comedia dramática el miércoles 17 de diciembre, apostando fuerte por una historia visualmente deslumbrante y con un reparto extraordinario. Para los especialistas, se trata de una película cargada de ternura, creatividad y una sensibilidad muy particular, capaz de mezclar emoción con situaciones insólitas.
Dirigida por Wes Anderson, esta producción se destaca por su cuidada puesta en escena, diálogos singulares y una narrativa que combina nostalgia, ciencia y vínculos humanos. Las críticas coincidieron en señalarla como una obra distinta, seductora y profundamente original dentro del catálogo de Netflix.
De qué trata "Asteroid City"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la película se centra en un programa sobre una obra de teatro ambientada en un pequeño pueblo del desierto estadounidense, donde un grupo de jóvenes prodigio y sus agotados padres se reúnen para observar las estrellas en el mismo lugar donde cayó un asteroide.
La historia se sitúa en 1955, cuando estudiantes y familias de todo el país llegan a una ciudad ficticia llamada Asteroid City para participar de una convención escolar dedicada a la astronomía. Lo que comienza como un encuentro académico se ve abruptamente alterado por una serie de acontecimientos extraordinarios que cambian el rumbo de todos los presentes.
Con una narrativa coral, la película propone reflexionar sobre el duelo, el amor, la curiosidad científica y la forma en que las personas enfrentan lo inexplicable.
Reparto de "Asteroid City"
Jason Schwartzman (Augie Steenbeck)
Scarlett Johansson (Midge Campbell)
Tom Hanks (Stanley Zak)
Jeffrey Wright (General Gibson)
Tilda Swinton
Bryan Cranston
Edward Norton
Adrien Brody
Liev Schreiber
Hope Davis
Maya Hawke
Steve Carell
Matt Dillon
Willem Dafoe
Margot Robbie
Jeff Goldblum
El elenco es uno de los grandes atractivos de la película, con figuras reconocidas que aportan profundidad y carisma a cada personaje.
Tráiler de "Asteroid City"
