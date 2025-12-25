Cuantos dólares de los argentinos gastó Javier Milei en su viaje turístico a Noruega

Cuántos dólares costo a los argentinos el viaje de Javier Milei a Noruega

Para viajar hasta Noruega, el erario público desembolsó al menos U$S163 mil, solo si se considera el gasto en combustible para el avión presidencial ARG-01 que trasladó a Javier Milei junto a su hermana. Es decir, más de $236 millones a la última cotización de la moneda estadounidense.

milei y karina y oslo 2 El arribo de Javier Milei a Oslo.

Ese solo gasto está compuesto por $67.850.284,43 que se desembolsaron para aprovisionar la aeronave en la Argentina antes de su partida (que, tomando el valor oficial de compra del 5 de diciembre, último día hábil antes del vuelo, se traducen en U$D48.120,76) y otros U$D115.043,34 por el combustible adquirido en el exterior para el viaje de vuelta.

Según informó la Dirección General de Funcionamiento y Mantenimiento de la Flota Aérea Presidencial al diario Clarín, esa cifra fue financiada con fondos de las ya diezmadas arcas del Tesoro Nacional.

Cuánto hubiera costado el viaje en vuelo comercial

Javier Milei, como se sabe, viajó a Oslo para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De haberse trasladado en un vuelo comercial directo (sin escalas), el costo total para los dos pasajeros hubiera sido inferior a los U$S13.000 en clase ejecutiva; es decir, U$S150.000 menos de los gastados solo en combustible para el avión presidencial.

Un nada despreciable ahorro, si se tiene en cuenta la necesidad imperiosa de dólares que persigue tanto al Presidente como a su ministro Luis Caputo, que próximamente deberá hacer frente a pagos de deuda con plata que no tiene.