Cuantos dólares de los argentinos gastó Javier Milei en su viaje turístico a Noruega
A principios de noviembre, el Presidente y su hermana viajaban a Oslo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz y volvieron a Buenos Aires con las manos vacías y el orgullo herido.
“No hay plata…”. Este es el mantra que repite hasta el hartazgo Javier Milei toda vez que se le reclaman recursos básicos para la población, como los destinados a jubilados y pensionados, a la educación, a la salud o para el amparo de los discapacitados.
Sin embargo, para los viajes turísticos del Presidente parece que sí la hay, porque gastó una fortuna para realizar un viaje a la capital de Noruega, adonde pretendía una foto con la Nobel de la Paz que no pudo ser. Es decir, de puro gusto nomás.
En efecto, para su álbum personal Milei quería una foto con María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz que tuvo lugar en Oslo, a un costo exorbitante, que encima no obtuvo.
Tras participar de la ceremonia realizada en el Ayuntamiento de la capital noruega, el argentino también tenía pensado reunirse con el monarca Rey Harald V y con el primer ministro del país escandinavo, Jonas Gahr Støre, con quienes tampoco logró reunirse.
En concreto, regresó a Buenos Aires con las manos totalmente vacías y el orgullo herido…
Cuántos dólares costo a los argentinos el viaje de Javier Milei a Noruega
Para viajar hasta Noruega, el erario público desembolsó al menos U$S163 mil, solo si se considera el gasto en combustible para el avión presidencial ARG-01 que trasladó a Javier Milei junto a su hermana. Es decir, más de $236 millones a la última cotización de la moneda estadounidense.
Ese solo gasto está compuesto por $67.850.284,43 que se desembolsaron para aprovisionar la aeronave en la Argentina antes de su partida (que, tomando el valor oficial de compra del 5 de diciembre, último día hábil antes del vuelo, se traducen en U$D48.120,76) y otros U$D115.043,34 por el combustible adquirido en el exterior para el viaje de vuelta.
Según informó la Dirección General de Funcionamiento y Mantenimiento de la Flota Aérea Presidencial al diario Clarín, esa cifra fue financiada con fondos de las ya diezmadas arcas del Tesoro Nacional.
Cuánto hubiera costado el viaje en vuelo comercial
Javier Milei, como se sabe, viajó a Oslo para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
De haberse trasladado en un vuelo comercial directo (sin escalas), el costo total para los dos pasajeros hubiera sido inferior a los U$S13.000 en clase ejecutiva; es decir, U$S150.000 menos de los gastados solo en combustible para el avión presidencial.
Un nada despreciable ahorro, si se tiene en cuenta la necesidad imperiosa de dólares que persigue tanto al Presidente como a su ministro Luis Caputo, que próximamente deberá hacer frente a pagos de deuda con plata que no tiene.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario