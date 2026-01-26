Netflix: la película con Willem Dafoe que te va a tener atrapado hasta que termine
Se trata de una película intensa, atrapante y con una premisa original, capaz de no dar respiro desde el primer minuto.
Netflix sigue demostrando por qué lidera el mundo del streaming, y dentro de su catálogo de series y películas hay una ficción que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las más comentadas por los suscriptores.
Estrenada en 2017, esta producción de ciencia ficción logró mantenerse vigente en Netflix gracias a su historia distópica, su ritmo constante y un elenco de primer nivel encabezado por Willem Dafoe. Durante poco más de dos horas, la película sumerge al espectador en un futuro oscuro donde las reglas son extremas y cada decisión puede ser fatal.
Con una combinación perfecta de acción, suspenso y ciencia ficción, esta propuesta se transformó en una de las más valoradas del género dentro de Netflix, y aún hoy sigue siendo una de las recomendaciones más elegidas por quienes buscan una historia que atrape de principio a fin.
De qué trata "¿Qué le pasó a Lunes?"
Según la sinopsis oficial de Netflix, ¿Qué le pasó a Lunes? está ambientada en un futuro distópico donde el planeta enfrenta una severa crisis de superpoblación. Como respuesta, el Gobierno impone una estricta política de hijo único.
En ese contexto, seis hermanas septillizas deben vivir ocultas del sistema, compartiendo una sola identidad para poder sobrevivir. Todo cambia cuando una de ellas desaparece misteriosamente, lo que obliga a las demás a desafiar al régimen y enfrentarse a una red de secretos, persecuciones y violencia que pondrá en riesgo sus vidas.
La película se destaca por su narrativa original, su tensión constante y un desarrollo que no baja la intensidad en ningún momento, convirtiéndose en una de las ficciones más atrapantes que se pueden encontrar en Netflix.
Reparto de "¿Qué le pasó a Lunes?"
- Noomi Rapace
- Willem Dafoe
- Glenn Close
- Marwan Kenzari
- Christian Rubeck
- Pål Sverre Hagen
- Tomiwa Edun
- Cassie Clare
- Cameron Jack
- Clara Read
- Robert Wagner
Tráiler de "¿Qué le pasó a Lunes?"
