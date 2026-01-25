Vuelve "Bridgerton" a Netflix: cuándo se estrena la nueva temporada

Sinopsis oficial: de Shondaland y Jess Brownell, BRIDGERTON regresa con una cuarta temporada inspirada en los cuentos de hadas. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el bohemio segundo hijo, se niega a sentar cabeza, a pesar de las súplicas de la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Hasta que, en el baile de máscaras de Violet, Benedict queda impresionado por una misteriosa dama enmascarada vestida de plata. Con la renuente ayuda de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict emprende una búsqueda en la alta sociedad para descubrir la identidad de la joven. Pero, en realidad, el deseo de su corazón no se encuentra en la alta sociedad: se trata de una ingeniosa sirvienta llamada Sophie Baek (Yerin Ha), que trabaja para la formidable señora de la casa, Lady Araminta Gun (Katie Leung). Cuando el destino vuelve a unir a Benedict y Sophie, Benedict se debate entre la realidad de su afecto por esta intrigante doncella y la fantasía de la Dama de Plata, sin saber que se trata de la misma persona. ¿La incapacidad de Benedict para ver a estas dos mujeres como una sola persona hará fracasar la innegable chispa entre él y Sophie? ¿Y puede el amor conquistarlo todo, incluso una relación entre clases sociales diferentes, prohibida por la sociedad? Lo que inspira el viaje de Benedict son los matrimonios de sus hermanos, entre ellos el de Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) y el de Colin (Luke Newton) con Penélope (Nicola Coughlan), quien se enfrenta a nuevos retos como columnista de chismes ahora en el ojo público.