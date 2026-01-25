Netflix: es de misterio y drama, y es considerada como la producción turca más exitosa

Netflix continúa consolidándose como una de las plataformas con mayor impacto en producciones internacionales y, dentro de su catálogo de series y películas. Con una historia cargada de misterio, drama y elementos espirituales, esta serie atrapó a millones de suscriptores alrededor del mundo. Su trama combina arte, arqueología y destinos cruzados, ofreciendo un relato profundo que invita a reflexionar sobre el pasado, la identidad y lo desconocido.