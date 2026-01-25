Netflix: es de misterio y drama, y es considerada como la producción turca más exitosa

MinutoUno

Netflix continúa consolidándose como una de las plataformas con mayor impacto en producciones internacionales y, dentro de su catálogo de series y películas. Con una historia cargada de misterio, drama y elementos espirituales, esta serie atrapó a millones de suscriptores alrededor del mundo. Su trama combina arte, arqueología y destinos cruzados, ofreciendo un relato profundo que invita a reflexionar sobre el pasado, la identidad y lo desconocido.

El éxito de esta producción no solo se mide en visualizaciones, sino también en el impacto cultural que generó, convirtiéndose en una de las series turcas más comentadas y recomendadas del catálogo de Netflix.

De qué trata The Gift

The Gift es una serie turca de misterio y drama que sigue la historia de Atiye, una joven pintora que vive una vida tranquila y feliz en Estambul. Todo cambia cuando se descubre Göbeklitepe, considerado el templo más antiguo del mundo, y un símbolo hallado en el sitio arqueológico parece estar misteriosamente conectado con ella.

A partir de ese descubrimiento, Atiye comienza un viaje personal y espiritual para comprender el vínculo entre su pasado y las antiguas ruinas. En ese camino, su realidad empieza a desdibujarse, llevándola a cuestionar todo lo que creía cierto y enfrentarse a verdades ocultas que cambiarán su vida para siempre.

La serie está basada en la novela Dünyann Uyan de la escritora turca Engül Boyba, y se destaca por su narrativa intensa y su atmósfera enigmática. The Gift anticipa una historia cargada de simbolismos, secretos ancestrales y conexiones inexplicables, confirmando por qué esta serie se convirtió en la producción turca más exitosa de la historia dentro de Netflix.

Reparto de The Gift

  • Beren Saat

  • Mehmet Günsür

  • Metin Akdülger

El elenco logra transmitir con solidez el clima de misterio que atraviesa toda la serie, con una actuación protagónica que fue ampliamente elogiada por la crítica y el público.

Trailer de The Gift

Embed - The Gift | Tráiler | Netflix

