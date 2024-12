Netflix: la producción subida de tono que está basada en uno de los hombres más icónicos de la historia

Netflix sigue demostrando por qué se mantiene como la plataforma de streaming líder a nivel mundial. Su amplio catálogo de series y películas no deja de sumar reproducciones, y esta producción en particular se ha convertido en una joya escondida que cautiva con su audaz narrativa. Con solo ocho capítulos de 45 minutos, ofrece un viaje único que mezcla intriga, historia y un toque atrevido que no pasa desapercibido para los espectadores.