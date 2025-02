Netflix: la producción de terror y suspenso que es furor en la plataforma

De qué trata "La apariencia de las cosas"

La historia sigue a Catherine Claire, una mujer que se muda junto a su esposo y su hija a una casa de campo con un oscuro pasado. A medida que pasan los días, comienza a sentir una extraña presencia en la casa y descubre pistas que sugieren que algo siniestro ocurrió allí.

Cuando encuentra una biblia con nombres tachados, empieza a sospechar que los fantasmas de ese lugar intentan advertirle sobre un peligro inminente. En medio de la paranoia y el terror, Catherine se enfrenta a secretos ocultos que cambiarán su vida para siempre.

Basada en la novela All Things Cease to Appear de Elizabeth Brundage, esta película combina terror psicológico y misterio, ofreciendo una experiencia inquietante y atrapante.

Reparto de "La apariencia de las cosas"

El elenco de la película está encabezado por grandes actores, quienes logran transmitir la tensión y el misterio de la historia:

Amanda Seyfried como Catherine Claire

Tráiler de "La apariencia de las cosas"