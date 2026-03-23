Netflix: la serie española que sigue siendo una de las más elegidas

A lo largo de la historia, las protagonistas atraviesan situaciones extremas que ponen a prueba su resistencia, su amistad y su deseo de empezar una nueva vida lejos del peligro. La serie Sky Rojo está disponible en Netflix en distintos países, incluyendo Latinoamérica, Estados Unidos y España, y es una opción ideal para quienes buscan una historia intensa, con acción constante y personajes que no pasan desapercibidos

Reparto de Sky Rojo

El elenco de esta serie de Netflix cuenta con figuras destacadas:

Verónica Sánchez

Lali Espósito

Yany Prado

Miguel Ángel Silvestre

Asier Etxeandia

Tráiler de Sky Rojo