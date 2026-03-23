Netflix: la serie española que sigue siendo una de las más elegidas
Hay una serie en particular que logró convertirse en un fenómeno y hoy es una de las más elegidas por los usuarios.
Dentro del catálogo de Netflix, las series y películas españolas continúan ganando terreno a nivel global. En este caso, una producción logró destacarse por su intensidad, su ritmo y una historia atrapante.
Creada por Álex Pina, el mismo responsable del éxito de La Casa de Papel, esta serie se convirtió en una de las apuestas más fuertes de la plataforma tras el fenómeno mundial de la ficción española.
La historia propone una mirada cruda sobre el mundo del trabajo sexual y los abusos que se dan en ese contexto, con una narrativa cargada de acción, drama y tensión constante.
De qué trata Sky Rojo
La serie sigue a Coral, Wendy y Gina, tres mujeres que buscan escapar de una vida marcada por la explotación. Tras un hecho inesperado, deciden huir de un burdel y comienzan una persecución intensa donde arriesgan todo para recuperar su libertad.
En su camino deberán enfrentarse a Romeo, su proxeneta, y a sus hombres de confianza, Moisés y Christian, quienes harán todo lo posible para encontrarlas.
A lo largo de la historia, las protagonistas atraviesan situaciones extremas que ponen a prueba su resistencia, su amistad y su deseo de empezar una nueva vida lejos del peligro. La serie Sky Rojo está disponible en Netflix en distintos países, incluyendo Latinoamérica, Estados Unidos y España, y es una opción ideal para quienes buscan una historia intensa, con acción constante y personajes que no pasan desapercibidos
Reparto de Sky Rojo
El elenco de esta serie de Netflix cuenta con figuras destacadas:
- Verónica Sánchez
- Lali Espósito
- Yany Prado
- Miguel Ángel Silvestre
- Asier Etxeandia
Tráiler de Sky Rojo
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