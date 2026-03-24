Bridgerton: una pista oculta ilusiona a los fans y podría revelar a la próxima protagonista
Mientras crece la expectativa por la quinta temporada, un detalle detrás de escena desató teorías sobre quién tomará el centro de la historia.
El fenómeno de Bridgerton sigue generando expectativa incluso después del final de su cuarta temporada. Aunque Netflix ya confirmó que la serie tendrá quinta y sexta entrega, todavía no hay anuncio oficial sobre quién protagonizará la próxima historia, lo que mantiene a los fans en alerta constante.
La ficción, basada en los libros de Julia Quinn, viene siguiendo el recorrido romántico de distintos integrantes de la familia Bridgerton. En ese contexto, la showrunner Jess Brownell ya había deslizado que los próximos focos estarían puestos en Eloise y Francesca, aunque sin confirmar el orden ni dar demasiados detalles.
Quién podría ser la protagonista de la quinta temporada de Birdgerton
Desde la segunda temporada, la producción utiliza nombres en clave para identificar cada entrega durante el rodaje, y lejos de ser aleatorios, suelen tener relación con el eje narrativo de la historia.
Por ejemplo, la segunda temporada operó bajo el nombre “Waterloo”, en referencia a ese momento en el que alguien que parecía invencible termina enfrentando sus propias limitaciones, algo que se vio reflejado en el arco de Anthony Bridgerton. En la tercera, el código fue “Hampstead”, una zona ligada a la literatura, en clara sintonía con el desarrollo de Penelope y su identidad como escritora.
La cuarta entrega, en tanto, utilizó “Vauxhall”, evocando los históricos jardines londinenses asociados a bailes, máscaras y escenarios románticos, elementos clave en la historia de Benedict.
Ahora, el foco está puesto en el nuevo nombre en clave que habría comenzado a circular para la quinta temporada: “New Cross”.
Cómo descubrieron a la próxima protagonista de Birdgerton
New Cross es un barrio del sudeste de Londres con una fuerte conexión histórica con la comunicación. Allí se encuentra Telegraph Hill, donde en el siglo XVIII funcionó una estación de telégrafo óptico utilizada para transmitir mensajes a larga distancia antes de la llegada del telégrafo eléctrico.
Este detalle no pasó desapercibido para los fans, que rápidamente lo vincularon con uno de los personajes cuya historia está atravesada por la escritura y el intercambio epistolar: Eloise Bridgerton. Su trama, desarrollada en la novela A Sir Phillip, con amor, comienza justamente a través de cartas.
En ese sentido, muchos consideran que si “Hampstead” fue una pista clara sobre una historia vinculada a la escritura, “New Cross” podría estar anticipando una temporada centrada en la comunicación, los vínculos a distancia y la evolución emocional de Eloise.
Por ahora, no hay confirmación oficial, pero si la lógica de los nombres en clave se mantiene, todo indicaría que el próximo gran capítulo de Bridgerton podría tenerla finalmente como protagonista.
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