Bridgerton: una pista oculta ilusiona a los fans y podría revelar a la próxima protagonista

Ahora, el foco está puesto en el nuevo nombre en clave que habría comenzado a circular para la quinta temporada: “New Cross”.

Bridgerton Season 5

Cómo descubrieron a la próxima protagonista de Birdgerton

New Cross es un barrio del sudeste de Londres con una fuerte conexión histórica con la comunicación. Allí se encuentra Telegraph Hill, donde en el siglo XVIII funcionó una estación de telégrafo óptico utilizada para transmitir mensajes a larga distancia antes de la llegada del telégrafo eléctrico.

Este detalle no pasó desapercibido para los fans, que rápidamente lo vincularon con uno de los personajes cuya historia está atravesada por la escritura y el intercambio epistolar: Eloise Bridgerton. Su trama, desarrollada en la novela A Sir Phillip, con amor, comienza justamente a través de cartas.

En ese sentido, muchos consideran que si “Hampstead” fue una pista clara sobre una historia vinculada a la escritura, “New Cross” podría estar anticipando una temporada centrada en la comunicación, los vínculos a distancia y la evolución emocional de Eloise.

Por ahora, no hay confirmación oficial, pero si la lógica de los nombres en clave se mantiene, todo indicaría que el próximo gran capítulo de Bridgerton podría tenerla finalmente como protagonista.