A tener en cuenta: las series y películas de Netflix más esperadas para el 2026

La llegada de un nuevo año abre las puertas a la creación de distintas producciones que ya cautivan a los espectadores de Netflix.
Hace más de una década que se convirtió en la plataforma, por lejos, con más variedad en su contenido y que, a pesar de que pasa el tiempo, sigue deslumbrando a su público. Netflix, más allá de su más reciente escándalo con Warner Bros, continúa siendo, por promedio general, una de las plataformas que se convirtió en una superproducción sin escrúpulos.
Por eso, para este 2026, no planea bajar su calidad y ya reveló varias de las series y películas que lanzarán a lo largo del año que se convirtieron en las más esperadas de la plataforma. Una por una, todas las revelaciones de Netflix.
Las series y películas más esperadas de Netflix para 2026
Series:
- Machos Alfa, temporada 4
Fecha de estreno: 9 de enero
Sinopsis oficial: Las tribulaciones de la masculinidad en la era moderna continúan, mientras cuatro amigos lidian con la paternidad, la fe, el amor de IA y la búsqueda de una cueva de libertad.
Tráiler oficial:
- Bridgerton, temporada 4 (parte 1)
Fecha de estreno: 29 de enero
Sinopsis oficial: de Shondaland y Jess Brownell, BRIDGERTON regresa con una cuarta temporada inspirada en los cuentos de hadas. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el bohemio segundo hijo, se niega a sentar cabeza, a pesar de las súplicas de la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Hasta que, en el baile de máscaras de Violet, Benedict queda impresionado por una misteriosa dama enmascarada vestida de plata. Con la renuente ayuda de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict emprende una búsqueda en la alta sociedad para descubrir la identidad de la joven. Pero, en realidad, el deseo de su corazón no se encuentra en la alta sociedad: se trata de una ingeniosa sirvienta llamada Sophie Baek (Yerin Ha), que trabaja para la formidable señora de la casa, Lady Araminta Gun (Katie Leung).
Cuando el destino vuelve a unir a Benedict y Sophie, Benedict se debate entre la realidad de su afecto por esta intrigante doncella y la fantasía de la Dama de Plata, sin saber que se trata de la misma persona. ¿La incapacidad de Benedict para ver a estas dos mujeres como una sola persona hará fracasar la innegable chispa entre él y Sophie? ¿Y puede el amor conquistarlo todo, incluso una relación entre clases sociales diferentes, prohibida por la sociedad?
Lo que inspira el viaje de Benedict son los matrimonios de sus hermanos, entre ellos el de Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) y el de Colin (Luke Newton) con Penélope (Nicola Coughlan), quien se enfrenta a nuevos retos como columnista de chismes ahora en el ojo público.
Primer tráiler oficial:
- La reina del Flow, temporada 3
Fecha de estreno: 31 de enero
Sinopsis oficial: En estos años de paz, el amor, la música y la familia han mantenido ocupados a Yeimy y a Charly. Pero un evento devastador podría destruirlo todo…
Tráiler oficial:
- Berlín y la dama del armiño, temporada 2
Fecha de estreno: 15 de mayo
Sinopsis oficial: Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.
Primer anuncio oficial:
Películas
- El tiempo de las moscas
Fecha de estreno: 1 de enero
Sinopsis oficial: Dos ex presidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.
Tráiler oficial:
- Gente que conocemos en vacaciones
Fecha de estreno: 9 de enero
Sinopsis oficial: Poppy es espontánea. Alex necesita un plan para todo. Tras años de viajar juntos, estos amigos muy distintos entre sí se preguntan si podrían ser la pareja perfecta.
Tráiler oficial:
- Peaky Blinders: el hombre inmortal
Fecha de estreno: 20 de marzo
Sinopsis oficial: Birmingham, 1940. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a romper un exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida. El futuro de su familia y el país están en juego, y, mientras lucha contra sus propios demonios, Tommy deberá decidir si quiere hacerle frente a su legado o convertirlo en cenizas. Por orden de los Peaky Blinders…
Tráiler oficial:
Producciones que aún no tienen fecha de estreno:
Si bien todavía no es oficial que estas producciones sean lanzadas el próximo año, debido a que no tienen fecha de estreno, Netflix se encuentra en pleno proceso de creación de:
- La nueva temporada de Envidiosa
- La serie de Moria Casán
- La nueva temporada de El Eternauta
