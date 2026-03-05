Netflix: se estrenó en 2022 y está siendo un éxito en la plataforma
Una comedia de acción que, pese a haberse estrenado en 2022, volvió a posicionarse entre las producciones más comentadas de la plataforma.
Se trata de una película que mezcla acción, humor y metahumor en una historia tan original como divertida. Con una duración de 1 hora y 47 minutos, la cinta propone una mirada irónica sobre la fama en Hollywood y sobre la propia carrera de su protagonista.
La película se convirtió en un fenómeno viral gracias a la química entre Nicolas Cage y Pedro Pascal, quienes protagonizan una dupla que muchos espectadores consideran una de las “bromances” más divertidas del cine reciente.
Además de su humor irreverente, la película también funciona como un homenaje a la trayectoria de Cage, incorporando referencias a algunos de sus personajes más icónicos.
De qué trata El peso del talento
La historia presenta a una versión ficticia de Nicolas Cage, un actor que atraviesa una crisis personal, creativa y económica. Agobiado por las deudas y por la falta de papeles en Hollywood, decide aceptar una oferta inusual: asistir al cumpleaños de un millonario fanático en España a cambio de un millón de dólares.
Lo que parece un trabajo sencillo termina transformándose en una situación completamente inesperada. Durante su visita, Cage es contactado por la CIA para investigar a su anfitrión, quien podría estar involucrado en una peligrosa red criminal.
A partir de ese momento, el actor queda atrapado en una trama de espionaje que mezcla persecuciones, humor absurdo y referencias a su propia filmografía. Para salir del problema, el protagonista deberá recurrir a las versiones más famosas de sí mismo y a los personajes que interpretó durante su carrera.
El resultado es una historia cargada de acción, momentos delirantes y un metahumor que juega constantemente con la figura pública del actor.
Reparto de El peso del talento
El éxito de la película se sostiene principalmente en su elenco, encabezado por dos figuras muy populares del cine y las series:
Nicolas Cage como Nick Cage
Pedro Pascal como Javi Gutiérrez
Sharon Horgan
Lily Sheen
Tiffany Haddish
Ike Barinholtz
Paco León
Un dato curioso de la producción es que Nicolas Cage inicialmente rechazó participar en la película porque no quería parodiarse a sí mismo. Sin embargo, una carta personal del director Tom Gormican terminó convenciéndolo de que el proyecto era una verdadera carta de amor a su carrera.
Tráiler de El peso del talento
