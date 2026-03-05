Netflix: se estrenó en 2022 y está siendo un éxito en la plataforma

A partir de ese momento, el actor queda atrapado en una trama de espionaje que mezcla persecuciones, humor absurdo y referencias a su propia filmografía. Para salir del problema, el protagonista deberá recurrir a las versiones más famosas de sí mismo y a los personajes que interpretó durante su carrera.

El resultado es una historia cargada de acción, momentos delirantes y un metahumor que juega constantemente con la figura pública del actor.

Reparto de El peso del talento

El éxito de la película se sostiene principalmente en su elenco, encabezado por dos figuras muy populares del cine y las series:

Nicolas Cage como Nick Cage

Pedro Pascal como Javi Gutiérrez

Sharon Horgan

Lily Sheen

Tiffany Haddish

Ike Barinholtz

Paco León

Un dato curioso de la producción es que Nicolas Cage inicialmente rechazó participar en la película porque no quería parodiarse a sí mismo. Sin embargo, una carta personal del director Tom Gormican terminó convenciéndolo de que el proyecto era una verdadera carta de amor a su carrera.

Tráiler de El peso del talento